【諾貝爾獎2019】今年連頒兩屆文學獎　村上春樹卻難獲殊榮？

2019年度的諾貝爾文學獎將於瑞典當地時間10月10日下午1時揭曉，這屆的焦點之一是將會補頒2018年度的獎項。外界預測得獎者很可能是來自亞洲和非洲的作家，而且至少有一名是女性；至於多年來都是大熱的日本作家村上春樹則可能繼續無緣獲獎。

這次是繼1950年後再次在同一年內頒發兩個文學獎，而導致延頒的原因牽涉學院的性醜聞風波。一名法國攝影師阿爾諾（Jean-Claude Arnault）2017年11月遭18名女子指控性侵或性騷擾，部份事件甚至就是發生在學院的所在地。阿爾諾與瑞典學院關係密切，其妻福斯滕松（Katarina Frostenson）也是學院院士，後者同時被指外洩漏得獎者名單。

事件觸發瑞典學院內6名終身制院士的不滿學院有徇私之嫌，認為醜聞令學院蒙羞，拒絕積極參與運作；最終需要瑞典國王卡爾十六世（ King Carl XVI Gustaf）介入，通過他們「請辭」。學院方面最終決定將該年的獎項順延一年頒發，福斯滕松離開學院，阿爾諾最後也鋃鐺入獄，風波尚算得以平息。

兩名得獎者將會獲得諾貝爾獎文學獎獎章，以及900萬瑞典克朗（約713萬港元）的獎金。不過《瑞典日報》（SvD）的文學評論家萊維（Madelaine Levy）認為，由於2018年的文學獎經過醜聞「洗禮」，導致獎項已失去了光澤，得獎者可能會拒絕領獎。

諾貝爾文學獎：法國攝影師阿爾諾（中）2017年遭18名女子指控性侵或性騷擾，事件涉連瑞典學院，令學院決定延遲頒發文學獎。他最終被裁定一項強姦罪成，入獄兩年。（VCG）

諾貝爾獎的評審素來神秘，而且獲評審委員會考慮的得獎者名單從來都不會對外公布，所以外界對此有眾多揣測。評論認為，瑞典學院這年會致力避免爭議，或會採取保守策略挑選得獎者，並且預計得獎者中至少包括一名女性。

法新社提出名單，認為波蘭當代作家托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）、肯尼亞反殖民主義作家西翁戈（Ngugi Wa Thiong'o）、阿爾巴尼亞詩人卡達雷（ Ismail Kadare）、美國小說家奧茨（Joyce Carol Oates），以及日本的村上春樹。

《聯合早報》的文章則認為除了村上和西翁戈外，知名敘利亞詩人、筆名「阿多尼斯」（Adunis）的埃斯伯（Ali Ahmad Said Esber）、韓國詩人高銀和加拿大小說家阿特伍德（Margaret Atwood）都是大熱人選。

諾貝爾文學獎：日本小說家村上春樹（右）近10年來獲獎的呼聲甚高，可是每次都與這項殊榮擦身而過。（VCG）

日本文藝評論家川村湊認為，當今亞洲和非洲的作家未有被充分代表，預期未來可能會看到來自這些地區的作家得獎。他指出，瑞典學院傳統上會頒獎予小說家、詩人或劇作家，也會避開帶有強烈政治立場的人士，暗示類似2016年獲獎的歌手Bob Dylan，還有1953年的英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）等受爭議的得獎者出現機會較少。

對於「村上狂熱」，他觀察到近代諾貝爾文學獎似乎每隔20多年就會頒獎予日本作家，包括1968年的川端康成、1994年的大江健三郎，以及2017年的英籍日本小說家石黑一雄；故此他認為既然瑞典學院已將獎項授予石黑一雄，意味村上春樹可能要多等最少10年才有機會獲獎，惟屆時亦可能已有新興的日本作家登場。