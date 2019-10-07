性感泳裝照被公開　潛在僱主「明串」求職者　網民群起譴責

美國24歲的求職者Emily Clow日前應徵行銷專員職位，近日她發現自己的比堅尼照出現在該公司網站上，照片旁註明「不要把社群帳號分享給潛在僱主看」，暗諷Emily Clow只是比堅尼模特兒，並非公司要找的專業人才。Emily Clow看完勃然大怒，認為該公司不尊重求職者，而公司的做法也遭網友圍剿。

求職公司公開應徵者的比堅尼照，並註明「不要把社群帳號分享給潛在雇主看」。（IG@Kickass Masterminds）

根據《BBC》報導，在美國德州有間創辦人為女性的公司，公司鼓勵女性進入職場工作，而24歲的Emily Clow見公司理念及職缺符合自己想要的工作便去應徵。幾天後她發現自己的比堅尼照，出現在公司的Instagram上，並告誡其他求職者：「我們尋找的是專業的行銷人員，不是比堅尼模特兒，在私底下隨便的行為，對找工作沒有任何幫助」。

Emily Clow看完不敢置信，該公司任意取用她個人IG的比堅尼照，她表示：「老實說我很驚訝，我不確定該如何反應」，她主動聯繫公司並表示：「我很感謝您（公司）的建議」，沒想到公司回覆：「不客氣，請記住你在社群媒體上發布的訊息都是公開的，未來潛在僱主都可能看到它，祝你好運」。

被公開比堅尼照的應徵者於Twitter發文譴責該求職公司。（Twitter@emilyeclow）

收到二次告誡的Emily Clow決定將此事分享在「Twitter」上，網友看完故事有人認為Emily Clow沒有錯，這是她所處環境的合適服裝」；也有人認為「僱主通常會查看求職者的社交媒體資料，以確定其有多適合這職位」。

確定的是，該公司的行為引發網友譴責，公司創辦人表示：「由於眾多死亡威脅和成千上萬的騷擾信息，我們已經關閉了我們的社交帳戶和網站」，並解釋：「Emily Clow沒有因為她的社交媒體被取消資格」，希望能平息網友怒氣。

延伸閱讀：

企業Po求職者「比基尼照」狠酸 網友看了全罵翻

30年前捐精竟成17名孩子父親 前醫學生怒求償500萬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】