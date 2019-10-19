【圖輯】靚仔版「約翰遜」爬大笨鐘　男子籲首相為環保搞公民集會

英國一名環保示威者10月18日下午約4時打扮成英國首相約翰遜的模樣，爬上置於大笨鐘外的維修支架並拉開橫額，呼籲「正版」約翰遜召開公民集會。

男子戴着上金色假髮、「將頭髮梳成約翰遜模樣，穿上一身帥氣西裝」，再爬上正處於維修狀態、被維修支架包圍大笨鐘。他登上支架後打開寫着「已死的地球沒有值得自豪之處可言」以及「公民集會」兩條橫額抗議。

人們從遠處看來，他的確跟約翰遜的打扮有幾分相似，只是男子看來比「本尊」更「上鏡」。

美聯社引述英國報紙聯合社（Press Association）報道，這名43歲男子是樹醫生，名為阿特金森 （Ben Atkinson），他在Facebook貼文呼籲約翰遜召開公民集會。

他最後在下午6時45分被捕。有目擊者表示，警員搭乘置於建築支架的電梯來到男子所在位置，以及跟坐在安全網上的他說話。

阿特金森是在英國進行反氣候變化示威的人之一。英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在倫敦進行的示威已屆兩周，要求政府以更有力的措施應對氣候變化。

「約翰遜」爬大笨鐘示威：圖為扮成英國首相約翰遜的男子置身大笨鐘的維修支架上。男子的情況令人捏一把汗，然而他本人看來一點也不緊張。（AP）

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