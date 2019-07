倫敦「反約翰遜」遊行巨型氣球升空　示威者：要歐盟不要約翰遜

英國首相選戰進入最後階段,由前外相約翰遜(Boris Johnson)與現任外相侯俊偉(Jeremy Hunt)決一高下,投票會在7月22日結束,並在翌日(23日)宣佈獲勝者。外界相信脱歐立場強硬的約翰遜贏面較大,反脱歐民眾7月20日聚集在倫敦抗議,並升起巨型的「約翰遜BB」氣球以表不滿。

約翰遜BB:示威者升起巨型約翰遜氣球以表不滿(圖源:路透社)

留歐派在倫敦發起「向約翰遜説不,向歐洲説得」(No to Boris, Yes to Europe)遊行,希望向約翰遜表明,他們想阻止英國脱歐的亂局。

發起活動的組織升起一個巨型約翰遜氣球。這個氣球膚色粉紅,約翰遜招牌凌亂金髮變成《龍珠》超級撒亞人一樣,下半身穿上印有無數心型圖案的「孖煙通」。

「約翰遜BB」上半身的T恤印上標有「3.5億英鎊」的巴士圖案,諷刺他所屬的脱歐陣營,在2016年脱歐公投期間刻意誤導公眾,賣巴士廣告稱英國身為歐盟會員國,每週須支付3.5億英鎊。

遊行隊伍中,有人踩高蹺打扮成脱歐黨(Brexit Party)領袖法拉奇(Nigel Farage),左右手各持約翰遜及侯俊偉的木偶,諷刺二人成為脱歐的傀儡。

有示威者指出,不能忍受約翰遜打算硬脱歐,將國家及人民推向懸崖邊緣,又指英國為脱歐問題3年來已永無寧日,希望英國能留在歐盟與歐洲各國合作;亦有參與活動的女權組織指出,擔心約翰遜上任後會加劇性別不平等的問題。

