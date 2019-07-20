倫敦「反約翰遜」遊行巨型氣球升空　示威者：要歐盟不要約翰遜

英國首相選戰進入最後階段，由前外相約翰遜（Boris Johnson）與現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）決一高下，投票會在7月22日結束，並在翌日（23日）宣佈獲勝者。外界相信脱歐立場強硬的約翰遜贏面較大，反脱歐民眾7月20日聚集在倫敦抗議，並升起巨型的「約翰遜BB」氣球以表不滿。

約翰遜BB：示威者升起巨型約翰遜氣球以表不滿（圖源：路透社）

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留歐派在倫敦發起「向約翰遜説不，向歐洲説得」（No to Boris, Yes to Europe）遊行，希望向約翰遜表明，他們想阻止英國脱歐的亂局。

發起活動的組織升起一個巨型約翰遜氣球。這個氣球膚色粉紅，約翰遜招牌凌亂金髮變成《龍珠》超級撒亞人一樣，下半身穿上印有無數心型圖案的「孖煙通」。

「約翰遜BB」上半身的T恤印上標有「3.5億英鎊」的巴士圖案，諷刺他所屬的脱歐陣營，在2016年脱歐公投期間刻意誤導公眾，賣巴士廣告稱英國身為歐盟會員國，每週須支付3.5億英鎊。

遊行隊伍中，有人踩高蹺打扮成脱歐黨（Brexit Party）領袖法拉奇（Nigel Farage），左右手各持約翰遜及侯俊偉的木偶，諷刺二人成為脱歐的傀儡。

有示威者指出，不能忍受約翰遜打算硬脱歐，將國家及人民推向懸崖邊緣，又指英國為脱歐問題3年來已永無寧日，希望英國能留在歐盟與歐洲各國合作；亦有參與活動的女權組織指出，擔心約翰遜上任後會加劇性別不平等的問題。

（綜合報道）