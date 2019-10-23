英神童「小莫奈」　作品被指當世最具收藏價值　8歲買樓養起全家

一名8歲孩童可憑一己之力為家人買樓、撐起全家開銷，讓人欣羨不已！英國男生威廉姆森（Kieron Williamson）從5歲起就展現驚人的繪畫天賦，7歲時賺到人生第一桶金，8歲時更靠賣畫收入為家人購買新屋、負擔全家經濟開銷引起熱議，更博得「小莫奈」的美名。

Kieron Williamson 8歲時的作品（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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根據外媒報導，2002年在英國諾福克郡（Norfolk）出生的威廉姆森，5歲時在某次全家出外度假時，受到附近港口船隻的啟發，向父母要了素描簿開啟繪畫之路。他甚至在上了5堂繪畫課後，就學會所有課程，父母注意到他的天賦，請了專業藝術家指導。

2009年時年7歲的威廉姆森在一個展覽中，14分鐘賣光自己的16幅畫作，獲得1.4萬英鎊。隨後於2010年於霍爾特（Holt）舉行的展覽中，作品在30分鐘內全部售罄，總值為15萬英鎊，也為家人買了新房子。

一名畫廊的老闆Adrian Hill稱讚威廉姆森「目前很可能已成為世界上最具收藏價值的藝術家之一」。他作畫天賦令人驚豔，媒體報道曾將他與畢卡索相提並論，但威廉姆森表示他不想成為另一個畢卡索，比較想成為莫奈（Monet）或是愛德華西戈（Edward Seago），威廉姆森的畫作內容多數是風景和城鎮的場景，他說自己很喜歡家鄉諾福克的風景。

已長成高大美少年的Kieron Williamson（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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自7歲起嶄露頭角的威廉姆森，現已長成身高182公分高的17歲青少年，在首度出國到意大利威尼斯旅遊作畫時，英國BBC也以他為主題拍攝紀錄片《Mini Monet Millionaire》。基龍表示自己非常喜愛畫畫，「因為它可以帶領你到不同的地方」。

目前，威廉姆森靠著繪畫已賺得300萬英鎊的收入，畫作身價已漲至4.5萬英鎊，全球仍有許多收藏家排隊等著購買。

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