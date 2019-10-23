泰航一客機起飛時突傳爆炸巨響　引擎出現大裂縫

泰國航空公司一架飛往瑞士的客機，10月20日在跑道起飛一刻突然傳出巨大爆炸聲，事後發現是引擎爆炸，幸而機上乘客安全。

該架泰航的波音777客機，原定當地時間20日凌晨1時05分由曼谷的素瓦那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）飛往瑞士，當時載有339名乘客。但就在飛機離地前一瞬間突然傳出巨大爆炸聲，機師隨即將飛機調頭。

機上乘客被嚇壞，有人拍到飛機引擎外殼有一條大裂縫。經過詳細檢查，機場人員發現爆炸聲正是來自飛機引擎。有乘客形容，爆炸在一秒內發生，當時傳出轟隆隆聲音。

泰航及後安排補救方案，為乘客提供住宿，並將航班改至當日下午起飛。