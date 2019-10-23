泰航一客機起飛時突傳爆炸巨響　引擎出現大裂縫

撰文：凌俊賢
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泰國航空公司一架飛往瑞士的客機，10月20日在跑道起飛一刻突然傳出巨大爆炸聲，事後發現是引擎爆炸，幸而機上乘客安全。
該架泰航的波音777客機，原定當地時間20日凌晨1時05分由曼谷的素瓦那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）飛往瑞士，當時載有339名乘客。但就在飛機離地前一瞬間突然傳出巨大爆炸聲，機師隨即將飛機調頭。
機上乘客被嚇壞，有人拍到飛機引擎外殼有一條大裂縫。經過詳細檢查，機場人員發現爆炸聲正是來自飛機引擎。有乘客形容，爆炸在一秒內發生，當時傳出轟隆隆聲音。
泰航及後安排補救方案，為乘客提供住宿，並將航班改至當日下午起飛。
Thai Airways Intl Boeing 777-300 (HS-TKL, built 2012) suffered an uncontained failure of ist left Engine (GE90) whilst taking off runway 01L at Bangkok on flight #TG970 to Zürich. None of the 359 people in board was Hurt. Damage is being assessed. https://t.co/PSCm0vPBlB pic.twitter.com/0DSwKpNmbl— JACDEC (@JacdecNew) October 21, 2019