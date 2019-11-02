網絡充斥「指控文化」　奧巴馬籲年輕人勿被帶着走

「這不是行動主義，這不會帶來改變。」（That’s not activism. That’s not bringing about change.）奧巴馬在芝加哥與年僅19歲的黑人女演員雅拉莎希迪（Yara Shahidi）主持對話論壇，寄語今天的年青人不要被網上偏執的言論帶着走，也不要迎合社交媒體帶起的「指控文化」（call-out culture）和「取消文化」（cancel culture）。 奧巴馬這番論述當時雖然獲得全場掌聲，但事後惹來一些人對他的批評，認為他漠視人們的表達自由。究竟什麼是「call-out culture」和「cancel culture」？

奧巴馬在其旗下基金會舉辦的青年高峰會上，發表自己對現時年青人參與社會運動的看法。他認為，主要以網絡為號召和動員的年青人，慢慢形成一種「call-out culture」，這種文化促使網民對立、歸邊，不利社會運動的良好發展。

奧巴馬在青年峰會上發言，年僅19歲的黑人女演員雅拉莎希迪（Yara Shahidi）主持論壇。（美聯社）

什麼是call-out culture和cancel culture？

所謂「call-out culture」，當某人（可能是網絡紅人或名人）發表了一些不被公眾所認同、與主流觀點相反的意見時，反對者動輒就着這單一觀點，作出抨擊言論和杯葛行動。

繼而，遭到大量網民批評的的人，可能因此被主流社會「取消」了──意指失去過往在社會上的影響力、工作機會等。對名人來說，可能說錯一句說話，就讓以往建立的聲望付諸流水。所以，這在網絡上又稱為「取消文化」（cancel culture）。

「這個世界是混濁的，有很多模稜兩可的事情。」「有些真的在做好事的人，都會有缺憾。」奧巴馬提醒社會上的年青人，要接受世上沒有東西是完美的，不能執着於他人觀點上的「純凈性」（purity）。

社交網絡的演算法很容易讓網民分黨分派，加劇言論對立。（Getty Images）

奧巴馬把現時年青人動輒為某人的觀點迅速妄下定論的風氣，歸因於社交媒體在青年運動上的角色。很多社交媒體使用者只是對持反對意見者予以抨擊，是一件「很容易做的事」，但這樣做不會帶來長遠的效果，無助於改變社會。

民主黨總統初選候選人、代表奧巴馬家鄉夏威夷的眾議院議員加巴德（Tulsi Gabbard），也藉着稱讚奧巴馬的言論，宣傳自己的政見。「請尊重和關懷他人，不要妄下判斷，不要將所有東西都視之為黑與白。我希望你們可以與我一起，將aloha精神（spirit of aloha，夏威夷語，有希望、愛、和平以及幸福等意思）帶入白宮。」

In a nutshell, Obama is saying we all need a little more aloha spirit—being respectful & caring for one another. Not being so quick to judge. Not seeing everything as black/white. I hope you'll join me in bringing the spirit of aloha to the White House. https://t.co/tYADx6Dzqs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) October 30, 2019

另一初選候選人楊安澤（Andrew Yang）亦在Twitter上稱讚奧巴馬對網絡言論的見解。

不過，奧巴馬這番說話卻惹來不少人抨擊，認為他對「call-out culture」和「cancel culture」的指控，剝奪了個人表達意見的自由。

美國流行文化作家Michael Arceneaux在英國《獨立報》撰文，不認同奧巴馬對「cancel culture」的批評。

他舉例，9月加拿大總理杜魯多爆出「塗黑臉」醜聞，被指涉種族歧視，惹來網民大力抨擊，雖然最終仍無阻他於10月大選後成功連任，但身為美國首任黑人總統，奧巴馬卻在杜魯多當選後為他背書。Michael Arceneaux認為這顯然是不合理的。

他暗諷：「當一個人（指杜魯多）甚至不記得自己曾經有多少次塗過黑臉，卻又得到美國首任黑人總統背書支持的時候，『取消文化』這時候便十分顯要。」

霍士電視台主持人Tomi Lahren則譏諷奧巴馬的言論，讓她「想起了美國憲法的第一修正案」和「它所賦予我們的權利」。第一修正案保障了美國人的言論、出版、宗教等自由。Tomi Lahren這樣說，旨在批評奧巴馬的說法，與國民可以自由發表意見的權利相違背。

奧巴馬夫婦離開白宮後，仍然時常發表言論，不失以往的媒體曝光率。（美聯社）

雖然奧巴馬的言論惹來批評，但他的看法，讓人們能夠想清楚，社交媒體上面的帖文言論，其核心是什麼。

這種「cancel culture」往往就是社交網絡的自然衍生物。由於社交媒體的演算法，令到有着相似愛好、政治立場的人往往走在一起，亦只看到立場相近的新聞及言論，變相「圍爐取暖」。奧巴馬的說法，不僅是說給廣大網民聽，還希望告誡在社交媒體具影響力的意見領袖，以尊重、理性的交流討論推動社會運動。