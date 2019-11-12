多次擅自切除病人子宮　美醫生前科纍纍　曾一日做30項手術

美國維珍尼亞州（Virginia）69歲婦科醫生珀維茲（Javaid Perwaiz）因為多次在未經病人同意的情況下，擅自為其切除子宮及進行輸卵管結紮，結果被控醫療欺詐等多項罪名，上周五（8日）遭警方拘捕。

法庭文件顯示，美國聯邦調查局（FBI）最早是從一名醫院職員獲得消息，指珀維茲「疑似對毫無戒備之心的病人進行完全不必要的手術」，並在2018年9月開始對他展開調查。

文件表示，自2014年1月至2018年8月，珀維茲曾對510名接受醫療補助的患者進行手術，其中大約42%的患者接受過兩次或以上手術。文件又指，珀維茲具有「進行捆綁式手術（bundled surgery）」的傾向，要求病人接受腹腔鏡檢查（laparoscopy）及子宮擴刮術（dilation and curettage）等。

其中一名病人透露，她被珀維茲診斷患上子宮內膜異位症（endometriosis），每年都接受子宮擴刮術，並曾經在未有看診的情況下安排接受手術。另外在2012年的另一宗案件中，當時的病人以為只有卵巢會被切除，但醒來後才知道整個子宮都被切除，令她十分震驚。

文件更透露，珀維茲1996年因兩項逃稅罪，醫生執照被暫時吊銷，直到1998年才重獲醫生資格；他亦至少與8宗醫療事故案有關，曾偽造病歷，並在一天內進行30項手術，又為病人提供不當護理，導致3名病人受到永久性傷害，另外兩人生命受威脅。

（綜合報道）