【意大利．有片】遊客威尼斯洪水中自拍　一腳踩入河道險沒頂

意大利威尼斯發生逾半世紀以來最嚴重洪水，整個城市飽受水災之苦，但這並阻止不了遊客觀光的心情。日前一名男子就想要在水中自拍，結果不小心一腳踩入運河水道中，差一點瞬間滅頂。

...là dove ti porta il selfie...

pic.twitter.com/zQqsaUlIxB — PastalCapitano 🤹‍♀️🍝 (@PCapitano2) 2019年11月14日

這段在15日曝光的影片可見，這名男子不介意弄濕鞋襪褲腳，手上拿著自拍棒，走入淹水的威尼斯中，要拍到自己想要的景色。但因為淹水而沒注意到運河水道就在前方，結果下一秒，整個人瞬間沒入水中，差一點滅頂。

所幸，就算因為洪水，水道的水深也僅到男子的脖子。男子站穩之後，似乎還有一點搞不清楚發生什麼事，滿臉疑惑的慢慢轉身往回走，其間還不忘拿好自拍棒，確保自己的手機沒浸水。

▼▼以下是Twitter網民現場拍到的影片截圖▼▼

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威尼斯許多觀光景點與地標，包括聖馬可廣場（St Mark's Square）近日都因淹水而多次關閉，讓不少遊客感到可惜，但也有遊客表示，這是一次獨特的經驗，「看到聖馬可廣場泡在水中，感覺憂喜參半。感覺很奇怪，遊客不斷拍照留念，而這城市卻在受苦。」、「看到水淹到膝蓋，真的很令人震驚。」、「這你得親眼看到才會相信並希望不要再發生，這真的是一生一次的情況。」

威尼斯12日出現53年來最高的187厘米水位，15日水患雖然稍退，但氣象局預估17日中午將再度看到160厘米深的洪水，因此危險狀態仍未解除。

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