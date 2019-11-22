印度阿叔扮機師呃upgrade兼吸引異性　瞞天過海15次終穿煲被捕

印度近日發生電影《捉智雙雄》（Catch Me If You Can）的情節，一名48歲男子多次假扮機師乘搭飛機、享受各種優惠，直到一家航空公司地勤起了疑心，才終於拆穿騙局。

外媒報道，這名男子是來自新德里的馬布巴尼（Rajan Mahbubani），平時在加爾各答工作，經常拍攝民航相關網絡影片，18日靠着一身漢莎航空（Lufthansa）機師制服和假識別證，一路騙過英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）工作人員，直到他準備登上飛往加爾各答的亞洲航空航班時，才被接報趕來的機場警察逮捕。

常變裝吸引異性 馬布巴尼還扮過……（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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警方表示，當初是亞洲航空聯絡漢莎航空，希望核實一位自稱是該公司機長的乘客身分。漢莎航空一查之下，發現這傢伙是冒牌貨，趕緊聯絡安檢人員處理。

根據偵訊筆錄，馬布巴尼在加爾各答購得機師制服，並在泰國曼谷取得偽造的識別證後，經常假扮機師以輕鬆通過安檢，騙得座位免費升艙及機上特別服務，利用機組人員專用的公務通道，甚至更曾靠着與機師同行和閒聊趣聞混入駕駛艙。

當地媒體指馬布巴尼過去一年用相同手法得逞15次，並自爆是制服控，常常穿不同制服自拍上傳網絡，藉此在Facebook及抖音（TikTok）吸引異性和人氣，還在手機存着身穿陸軍上校制服的自拍影像。馬布巴尼已被收押，將面臨詐欺和假冒等罪名，最高可判一年有期徒刑，另可同時判繳罰金。

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