也門內戰5年全國飢荒　「骷髏男嬰」照片令人痛心

中東國家也門（Yemen）內戰持續將近5年，導致國內數百萬人面臨飢荒，是世界上「人道主義危機」最嚴重的地方。一名男嬰飽受營養不良的折磨，骨頭根根分明，雙頰凹陷，衝擊人心的畫面曝光後，再度掀起呼籲停火的聲浪。聯合國大使格里菲思（Martin Griffiths）於22日表示，也門當局與什葉派叛軍胡賽武裝的衝突明顯降溫，過去2周空襲次數減少了80%。

也門首都薩那（Sanaa）一名營養不良的男嬰11月23日躺在七十日廣場醫院（Al-Sabeen hospital）的保溫箱裏熟睡。他的身形十分瘦弱，胸前肋骨緊貼皮膚，根根分明，讓人看着十分心痛。（AP）

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照片中，一名男嬰躺在保溫箱裏熟睡、非常瘦弱，從照片可見他骨頭的形狀，肋骨緊貼皮膚，臉頰也深深凹陷。據《每日郵報》報道，小寶寶嚴重營養不良，他目前住在首都薩那（Sanaa）的一間醫院中。這一幅畫面讓許多人感到不捨、心酸，有關呼籲當地停止戰火的聲浪又再增加。

半島電視台報道，聯合國大使葛莉菲斯日前（22日）表示，也門政府與胡塞武裝的協商「開始取得進展與結果」，過去2周空襲次數遽減將近80%，最久曾長達48小時沒有任何攻擊。他認為，這是「事態改變」最重要的跡象，如今戰火節奏放緩，也許能朝「全面停火」邁出一大步。

格里菲思提到，胡賽武裝曾於9月20日宣布，停止對沙特聯軍的無人機與導彈發動攻擊，此情況「已經維持第2個月」，此外，雙方領袖經過86天協商以後，同意一起為更大、更重要的願景努力，這項進展能夠成為「快速透過政治手段解決衝突的催化劑。」

綜合外媒報道，胡賽武裝獲得伊朗支持，2014年控制也門首都薩那與北方大部分地區，而沙特聯軍2015年介入、支援總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi），內戰持續至今，造成數萬人死亡，其中大多都是平民。聯合國曾指出，也門國內數百萬人缺乏食物與醫療資源，面臨飢荒邊緣，是全球人道主義危機最嚴重地區。

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