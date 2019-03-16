【阿拉伯之冬】政敵追殺威脅炸死兒子　也門前軍隊高層逃港成難民

每逢春天，香港總下起梅雨。也門難民David（化名）穿上西裝與黑色長褸，冒雨走過陋巷市集，惹來兩旁肉販的注目。深邃輪廓配以幹練硬派造型，隱隱透露他來歷不淺的過去－－也門軍方前電腦部高層。七年前，他與家人一家六口連夜逃命，來到同樣曾為英國殖民地的香港，在尖沙咀賓館內始獲一席安眠。 攝影：高仲明

來自也門的David（化名）冒雨走過港式陋巷市集。

也門位於中東半島南端，長久被視為阿拉伯世界發展較落後的國家。七年前，當阿拉伯之春的革命浪潮橫掃北非、中東，全球聚焦觀望春風如何吹倒獨裁者與政治強人，轉型成民主國家。David卻一反西方國家的樂觀，動盪之初就決定攜同家人，離開也門到港尋求庇護。也門隨後陷入內戰，干戈至今未平。春天沒有到來，在利益盤根錯節的中東，也門一如大部份阿拉伯國家走入寒冬。

David過去曾在也門過上優厚生活，出入可用官方座駕，如今年屆67歲的他卻需每天爬上長長的唐樓樓梯。

昔日軍方高層逃難到香港成難民

現年67歲的David曾在也門前總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh）豁下電腦工程部任高層25年。擁有三個學士學位的他說，當年替軍隊管理電腦系統，「我設了三重認證，密碼、指紋與面型辨認，後來還加了瞳孔認證」。當年他生活愜意，拿著政府優薪，出入坐政府座駕，偶爾更會到埃及、英國讀為期半年的短期課程進修，從沒想自己有天會成為難民。

David擁有三個學士學位，更到埃及、英國讀為期半年的短期課程進修。

當時世界各地遊客、商人都會來古國也門遊覽經商，甚至有難民選擇落戶當地或等待第三收容國。他指，難民來源地各異，從索馬里、蘇丹到敍利亞、越南等地都有。也門政府會給予難民每月美金150元過活，相等於當地一個月的工資，生活尚可。而他當年亦曾聘請難民為下屬。

David說，來到香港後才開始抽煙。每天走上天台抽上一口煙，就是他紓壓的方法。

不過，2010年北非突尼西亞點燃阿拉伯之春的火苗，卻令David自此逐漸步入難民逃命的隊伍。2011年，也門女記者、政治家塔瓦庫．卡曼（Tawakkol Karman）帶領民眾佔領廣場，成功拉倒執政達32年的也門前總統薩利赫。同年，卡曼因著西方世界對阿拉伯民權女將的想像與好奇，成為首位奪得諾貝爾和平獎的阿拉伯女性。

那時，David前上司、時任總統薩利赫在電視公告，指也門政府正面對不少問題，無暇照顧國民，呼籲自救。自此他總會擁著槍睡覺。

每天備槍保護家人 兒子險被炸死被綁架

當時他已離開軍隊並搬到無人認識的城市繼續生活。然而，礙於他曾為薩利赫徽下要員，薩利赫的敵人陸續找上他。每周總有兩、三天，有人在深夜兩時敲拍他家的大門，呼喊道「David！David 你在哪？」。其後，對方更嘗試綁架他的兒子不果，他指，「他們甚至嘗試在我幼子的校門外放炸彈」。校方說無法收留他的孩子，他遂決定讓四名子女停學，然後買來槍枝長伴左右，在家保護家人。「我問自己還要拿起槍多少次？還要自救多少次？我還有孩子。」

護照被註銷 百元美金換取出境抵港

為了家人安全，他決定連夜逃到機場，離開也門。「如果我還在中東，無論約旦還是阿曼，他們都會找到我」，但當妻子與子女順利出境後，他的護照卻無法離境。他草草拿出100元美金，換取出境機會，再乘飛機經杜拜到香港。那天，的士司機在尖沙咀美麗都大廈門外放下他們一家。抵港後終於感到安全，進入賓館倒在異國床上，告別沒了沒完的拍門聲，他安穩地睡了18小時。

也門曾經歷多年分裂，David太太來自南也門，而David則來自北也門。David笑言，兩夫婦就是也門的統一。

無法工作的七年 積極投入家教會、難民社群

不過，一覺睡醒後，他才真正走入香港的生活，他形容當時自己像個不諳水性卻被推落大海游水的人。來港第二日，他走到入境處說希望尋找庇護，停留數周便會離開。入境處職員的說話卻暗示了他和孩子未來七年將被困香港：「不，你會留下。」也友善地勸他，為了孩子，應該離開。當時，他還不明白話中的含義。

後來他才明白，身為尋求庇護者，他無法工作，過去的專業與地位在香港並沒有用。他不想只坐下來領取政府每月總約3,000元人道援助，消極度日，因此積極投入本地社群。在孩子學校，他成為家長教師會的活躍會員，甚至曾參選會長，多年來獲校方頒獎表彰其貢獻。在難民群體內，他又經常支援協助難民組織RUN的活動，跟其他難民與孩子一起做運動、工作坊，如行山、游水、英語文及電腦課等，讓他們能專注健康人生。他甚至獲資助到中大修讀短期課程。

當時倉卒來港，他說自己像個不諳水性卻被推落大海游水的人。

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故鄉陷入內戰 未能回家也未能離開

育有四名兒女的他想兒女專注學業，因此至今未有向孩子解釋香港難民困境。儘管生活不易，但他亦無法回國，因為也門已步入一場滲雜多國勢力的「內戰」。2011年前總統薩利赫倒台後，副總統哈迪在中東遜尼派強國沙特阿拉伯支持下上場。但也門什葉派分支宰德派武裝組織「胡塞運動」（前「青年運動」）於2014年9月發動政變，進攻首都薩那（Sanna），年底更與前總統薩利赫結盟，對抗哈迪政府。

一直視也門為後花園的沙特阿拉伯，認為胡塞由中東什葉派大國伊朗支持，2015年3月主動出兵也門。沙特其後與阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）、巴林、科威特、約旦以及蘇丹等組成聯軍，美國則為聯軍軍事支援。同一時間，阿蓋達組織阿拉伯半島分支（AQAP）亦在也門佔領大片土地。多國勢力沾腳的也門內戰至今持續近四年多，但西方世界的視線早已轉到敘利亞國土上的伊斯蘭國國旗。也門內戰常被外媒稱為「被遺忘的戰爭」。

David說，離開阿拉伯世界抵港時終於鬆了一口氣。

除了敘利亞，希望港人關注也門

自去年起，隨關注內戰的《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙特領事館被殺，也門人道危機惡化，終再獲外媒關注。但有別於歐美國家，David指香港媒體甚少關注也門內戰，更遑論談及在港也門難民。他指，據他所知，香港應有約10個也門家庭，約50至60人在港。而據入境處資料，截至2018年12月，入境處完成審核20,787宗免遣返聲請個案，獲成功確立的也門個案有16宗。留港七年的David，在聲請被拒後仍等候他的上訴結果。他說希望說出也門的狀況，讓更多香港人關注也門。