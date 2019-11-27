國際小姐日本代表出爐　自稱史上最年長　網民讚有魅力

和「世界小姐」、「環球小姐」並列世界三大選美比賽之一的「國際小姐」明年度日本代表選拔於本月26日在東京舉行，由櫪木縣出身的上班族寺內千穗脫穎而出，將在明年代表日本披上戰袍上陣。

脫穎而出的上班族寺內千穗是史上最年長日本代表（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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根據《每日綺麗》的報道，被讀出名字的瞬間，寺內千穗露出了笑容。「我是歷屆以來最年長的26歲，又是一般的社會人士。以最年長的身份持續挑戰世界第一的美夢，至今為止的艱辛和重量，我都透過國際小姐重新感受到了。」她的喜悅溢於言表，「我所參賽的2020年也將會是東京奧運舉辦的一年。在這樣值得紀念的年份裡，我答應大家會好好繼承歷史與傳統，每天讓自己更上一層樓。」

日本代表選拔共有四十六位選手參賽，經由和服、泳裝、洋裝等審查決定代表人選。評審包括時尚設計師蘆田多惠、作家中谷彰宏、2018年日本代表杉本雛乃等人。

結果一出爐，許多網友紛紛表示欣賞：「普通的美女不也很好嗎？」、「普通的美女可能才是最好的」、「一直以來都不是很喜歡國際小姐的代表，但這次這位真的覺得很漂亮」。

也有網友盛讚：「魅力和年齡是沒有關係的，倒不如說，比起未經世事的18歲19歲小女孩，我個人認為更欣賞累積了不少社會經驗的26歲。」

【圖輯】寺內千穗與其他佳麗相比如何？國際小姐日本代表選拔最後15強（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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