玩具反斗城破產一年後復活　美國首間分店趕在感恩節特賣日開幕

美國感恩節，每年一度的「黑色星期五」（Black Friday）全城購物日仍然繼續。但今年美國多了一個驚喜，就是2018年宣告破產的玩具反斗城（Toys “R” Us）趁着感恩節大特價的機會復活，首間分店在新澤西州開幕。

新澤西州玩具反斗城首間分店，在11月27日舉行剪綵儀式。（PIX11 news）

玩具反斗城在2017年陷入財困，結果在2018年3月正式宣告破產，全美國700多間分店結束營業，消息震驚全球。不過一個好消息是，在原公司的努力下，擺脫清盤的玩具反斗城成功復活。

首間位於新澤西州帕拉默斯（Paramus）的分店在11月30日正式開幕。新店率先在27日舉行剪綵儀式，吸引了當地居民前來慶祝。

新店規模較原本細小，擺放的玩具數量也較少，但增設了更多體驗區，讓顧客與玩具有更多互動。同時公司開設新的網店，把主要購買的部分由線下搬至線上，在網上也能輕鬆購物。

第二間位於候斯頓的分店預定在12月6日開幕。

原公司總裁巴里（Richard Barry）表示，顧客就是喜歡逛櫥窗購物：「這就如人類基因遺傳一樣，我們知道家庭在假日需要尋找好去處，也知道家庭和小孩對遊玩和玩具的價值十分重視。我想把這兩者串連在一起。」