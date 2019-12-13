【韓流變革時】偶像「脫軌」、韓劇轉型　娛樂產業有待翻身

自二十世紀末踏出國門以來，韓流以K-POP、韓劇為主要載體面向全球，並且形成一套成熟的偶像培訓及電視劇製作體系。這兩座相輔相成的韓流巨塔，是無數韓國娛樂界從業者的汗水結晶，也是韓國文化產業引以為傲的里程碑。然而，盛世中仍存陰影，韓國娛樂圈的殘酷、剝削、潛規則，是歷來坊間的話題。

(此乃【韓流不息】系列報道之五）

近年，當全球掀起以BTS防彈少年團為首的K-POP熱浪，韓國民眾卻目睹眾星殞落。一樁樁醜聞、輕生事件，好比巨塔搖晃時落下的碎石，也昭示着韓國娛樂圈正迎來自我反思、直面挑戰的變革時期。

韓流變革時：Big Bang成員勝利（中）捲入涉毒、賄賂及性交易等多宗醜聞，早前接受檢方調查，並宣布退出演藝圈。（VCG）

2019年，實在是韓國娛樂圈的多事之秋。

年初爆發的「Burning Sun」夜店事件，如滾雪球般持續發酵：Big Bang成員勝利捲入賄賂、嫖娼醜聞，歌手鄭俊英等人涉性侵及散播性愛影片被判囚，JYJ成員朴有天因吸毒被捕。此外，#MeToo風波又起，神話成員李玟雨牽涉其中，男星姜至奐被判性侵罪成。年末更有雪莉（Sulli）、具荷拉兩位年輕女星先後自殺，兩人生前都飽受輿論壓力所困。

在娛樂產業高度發達的韓國，這些事件帶出的議題稱得上是整個社會的縮影：吸毒、性騷擾、網絡暴力、警察腐敗、權色交易，甚至牽涉韓國的財閥政治。正因其背後陰暗面深不見底，外界更驚訝於一眾看似未經世事的偶像藝人竟然糾葛其中。

韓流變革時：具荷拉因好友雪莉自殺而在直播中泣不成聲，並承諾好好活下去，上月卻在家中輕生，消息震驚娛樂圈。（VCG）

推「造星機器」 偶像的虛假與真實

韓國偶像產業的獨特之處在於「練習生」制度，星探在國內外網羅仍在讀小學、初中的少男少女，將他們送往娛樂公司旗下的「造星機器」。從簽下合同到正式出道，歷時逾十年也不足為奇，難怪有人用「Hunger Game」來比喻這個汰弱留強的娛樂圈生態。

成名之前，這些未來之星投身嚴謹的演藝培訓，恪守嚴格的作息安排。出道之日來臨，娛樂公司更會為成員設計個人形象。不少偶像出道時總會流露剛從象牙塔走出來的青澀，一方面是公司刻意塑造，另一方面也是生活經歷所致。因此，「idol」很多時候象徵理想化的單純美好、積極向上，乃至從外形、才華到性格的完美無缺。

韓流變革時：10月自殺身亡的女星雪莉，11歲便成為SM娛樂公司的練習生，出道時僅15歲。（VCG）

韓流粉絲熱衷於「養成」偶像，心甘情願為他們投入大量時間及金錢，也是希望呵護這種完美。

然而，對於歷經艱難、初嘗名利的年輕明星來說，這些期許幾近苛求；甚至跳出粉絲圈，在整個社會輿論層面，形成要求偶像「不走岔路」的道德標準。剛出道不准有私人電話及不准拍拖等，曾經是偶像工業內鐵一般的法則，直至近年才有所鬆綁。

韓流變革時：4Minute出身的女歌星金泫雅，2018年承認與同公司男藝人金曉鐘戀情，兩人最終一同離開Cube娛樂公司。（IG hyunah_aa）

「必要的惡」 能否預防失誤？

研究亞洲音樂的韓國中央大學國樂系教授全仁平表示，K-POP獲得成功的驅動力，正是組織化、規模化的偶像管理體系和培養策略，這難以通過個人力量實現。

K-POP團體成員需要遵守嚴格的生活準則，接受徹底管理，這也許是一種必要的惡。 亞洲音樂研究學者全仁平

全仁平稱，「年輕人缺乏自制力，所以一不小心便可能出現失誤……現實情況是，周圍環境中有太多足以摧毀一個年輕人的社會要素。」在他看來，K-POP偶像享受名氣與公眾矚目，「就好像玻璃魚缸中的魚，很多人在注視着他們的一舉一動。」不少偶像也明白這一點，因此願意妥協，接受各種約束。

韓流變革時：圖為韓國中央大學國樂系教授全仁平。（受訪者提供）

然而，今年爆發的種種事件，卻讓世人開始質疑這套管理機制的有效程度。一顆新星誕生的漫長歲月中，由歌舞實力到學業、性格、為人處世，均少不了娛樂公司的栽培。

換言之，韓國的「造星機器」必須對自己的「產品」負上重大責任。當YG旗下藝人屢陷涉毒醜聞時，網民便將矛頭指向該公司，諷刺它是「毒窩」。出身SM的金鐘鉉（男團SHINee成員）、雪莉自殺離世後，也有人建議公司完善對藝人心理健康的疏導機制。

韓流變革時：圖為雪莉與具荷拉生前合照。（IG koohara__）

撕破乖面具 養成偶像不再完美

韓國資深音樂人稱讚G-Dragon、IU等頂級偶像時常常表示：「他們已經不再是idol（偶像），而是artist（藝術家）。」的確，大多數偶像都是從娛樂圈底層起步，只有不斷向上爬才有出路，有朝一日獲得從事藝術、做自己的自由。

殘酷的社會生態下，明星的一言一行稍有差池，便可能引來網民聲討。但來到今天，新生代偶像無懼於撕破社會對偶像身份的既有面具：從公開戀愛「放閃」，到承認患上恐慌障礙、抑鬱症等精神疾病，再到「No Bra」行動、擁護女權價值觀……這些轉變由偶像自身發起，正在潛移默化影響粉絲文化，甚至挑戰公眾對偶像一詞的理解。

「如果將來K-POP衰退，我們要考慮的是K-POP如何能更好地反映年輕人的想法。」全仁平表示。偶像的出位行徑，究竟是「醜聞」還是「勇敢」？答案也許應由年輕一代自己來書寫。

韓流變革時：韓國偶像團體少女時代成員太妍，曾在社交網絡坦言自己患有抑鬱症。（IG taeyeon_ss）

韓劇尋出路 收視萎靡中資撤離

再看韓流的另一座巨塔—韓劇，近年來同樣挑戰重重。傳統上，韓劇主要由KBS、SBS、MBC三大公共電視台製作，同時段播出的劇集競爭激烈。電視劇多採用「邊拍邊播」的形式，收視率高低會決定最終集數，編劇甚至會根據觀眾對某角色的喜惡程度，改寫其命運。這種極力迎合受眾口味的製作方式，創造出無數收視神話，卻也導致演員和後期團隊缺乏足夠時間完善作品。

然而，伴隨視頻網站等流動媒介的發展，電視觀眾無可避免減少，昔日動輒超過四、五成的劇集收視率早已成為天方夜譚。當收視率不再是衡量一部劇成功與否的唯一標準，不少製作方開始探索新的道路。

韓流變革時：香港觀眾熟悉的《大長今》，由韓國文化廣播公司（MBC）製作，韓國國內收視最高達到57.8%。（資料圖片）

與「邊拍邊播」對應，韓劇出現愈來愈多「提前製作」（即拍完整部劇再上映）的實驗，最成功莫過於《太陽的後裔》。由於中方投資者早早買下其版權，劇集得以在中韓同步播放，這種模式也得到後人倣效。

不過，2016年中國實施「限韓令」後，不少韓劇失去中資購買版權的風險保障，直接影響「提前製作」的可行性。如今Netflix等歐美資本開始向韓劇投資，它們是否能夠替代中資的角色，在未來成為韓劇轉型的後盾，還需拭目以待。

韓流變革時：美國Netflix公司近年來買下不少韓劇及韓國電影。（資料圖片）

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典型愛情劇 不再是必勝方程式

在中國市場受制的情況下，韓劇製作方為迎合亞洲以外的國際市場，正有意識地拓寬題材，推出一系列「荷里活式」的戰爭、陰謀、警匪及政治劇。這些作品大多涉及韓國本土的社會議題，因此在國內獲得不少人氣，惟在國際舞台上反響寥寥，韓國以女性編劇佔多，或許也是問題成因之一。

在韓劇製作過程中，編劇的地位舉足輕重，像洪氏姐妹、金銀淑等資深前輩，甚至能夠參與導演和演員的選定。而且，近九成韓國編劇是女性，這數字在美國不足三成。

韓流變革時：金銀淑的作品包括《巴黎戀人》、《太陽的後裔》、《鬼怪》等，有韓國傳媒估計，她每寫一集劇本可獲得一億韓圜稿酬。（資料圖片）

儘管編劇的個人能力絕非由性別決定，但在一定程度上，女性創作者的確更擅長描繪生活細節，對家庭和愛情類話題更有感觸，也因此，為二十多年來的韓劇風格奠定了基礎。再加上韓國編劇以往甚少操作上述「荷里活式」劇集，想必需要一段時間適應。

不過，這並不意味着女性編劇會成為韓劇轉型的包袱。2018年#MeToo風潮吹至韓國，引發當地社會一連串有關女性權益的探討，而電視熒幕上也出現愈來愈多以女性角色為主的職場劇，由律師、政客到警察，女性形象正在變得更為獨立而強勢，不再局限於「霸道總裁配平凡女生」的方程式。

韓劇謀求轉型，自然離不開一眾編劇的女性視角，也證明她們在新時代仍有大放異彩的機會。

上文節錄自第192期《香港01》周報（2019年12月9日）《韓娛陰霾密布 韓流變革 偶像「脫軌」與劇種轉型》。

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