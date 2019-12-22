【2010年代回顧】電動車「落地」普及　由Tesla開拓的新能源時代

過去十年，以Tesla為先驅的電動車，開始走遍全球各地的街道。在香港，不難看到商場及屋苑停車場裏，配置着一部部Tesla Supercharger充電器。這便可想像，Tesla如何在十年間使電動車變普及——儘管上月底以Cybertruck那令人尷尬的發布會作結。

位於數碼港的Tesla Supercharger充電站。（網上圖片）

萬眾期待，Tesla在2019年尾推出最後一項產品電動卡車Cybertruck。不過，在產品發布會上，Cybertruck的前後車窗，竟被兩顆鋼珠意外打破，令總裁Elon Musk呆站台上，不知所措。

這單科技界新聞放在Tesla豐盛的10年代之末，可說是幽了Elon Musk一默。Cybertruck雖然出師不利，但這十年來，Tesla將真正可以走上公路、速度和續航時間都能媲美傳統汽車的電動車，從意念變成了現實。

十年內推「S3XY」系列 量產化電動車之祖

Tesla分別在2012年、2015年、2016年和2019年先後推出量產型號的Model S、Model X、Model 3和Model Y。純電動續航、鷹翼門（Falcon Wing）、大眾化價格的配置，通通創造了業界對電動車市場營銷和車身設計的新想像。

不少傳統車廠眼見Tesla的成功，紛紛投入研發電動車。Benz、Porsche、Audi、日產等大廠，亦已推出自家的純電動車，希望憑着本身的品牌價值，吸引消費者。

根據彭博新能源財經（BloombergNEF）的最新報告，相比2010年的1萬輛，在2018年全球售出超過200萬輛電動車。報告預期，電動車的全年銷售在2025年將達至1000萬輛；2030年將達至2800萬輛。

突破電池極限 惟減排效能成疑

而且，Tesla車款用到的鋰電池革新，也是電動車為何能夠實現大眾化的主因。現時電池組的續航能力已經至少超過500公里，電池壽命則在48萬至80萬公里。電池性能的突破，開啟了汽油和混合動能以外的汽車能源革命。

Tesla電動車固然是公路上的劃時代標誌，但在它背後，是擴大了電池技術應用範圍。譬如Tesla基於多年來的電池技術研發而開發的充電式鋰離子電池（Lithium Ion）蓄電系統：供家用的Powerwall和商用的Powerpack，配合連結屋頂的太陽能板，希望能減低對本地電網的依賴。

用作蓄電儲能的Tesla產品Powerwall及其連接的太陽能系統。（Tesla官網）

這就令到Tesla的成就不只侷限於交通發展。當然，以Powerwall之類的蓄電系統，由於法規及技術所限，仍然只限於美國本土應用，但可見將來，這類家用清潔能源蓄電裝置，有望更加「貼地」。

不過，也有人批評「電動車能夠減低碳排放及空氣污染」的說法是幻象。他們認為，電動車雖然在行駛時沒有排放污染物，但其鋰離子電池所需的電力，同樣是由化石燃料產生，互相抵銷之下，電動車對減排起不了多大作用。在一些大量依賴煤炭發電的國家，如印度、中國，電動車的碳排放更加明顯。此外，電動車的電池生產及組裝過程中，也會有不可計算的碳排放。

Elon Musk肯定是21世紀10年代不可或缺的重要人物。（網上圖片）

這十年來，Tesla還有研發自動駕駛系統、Hyperloop隧道快車、太陽能屋頂Solar Roof等等的未來交通網絡和清潔能源應用的概念產品。雖然未有在10年代實現大眾化，但在接下來的20年代，相信將會繼續鋪陳未來起居科技的革新。