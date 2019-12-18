【黃金上車機會】法國古堡500港元有找　但要與1700人共同擁有

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法國遺產維護新創公司達塔尼昂（Dartagnans）及非牟利組織「領養城堡（Adopte un château）」發起一個集資計劃，預計募資124萬歐元來復興一座法國古堡昔日的光彩。所有捐贈者都可以獲得古堡中的一小塊土地，目前已有1,700位來自其它國家的捐贈者參與計劃，成為這座古堡的共同擁有者。

中世紀貴族居所 古堡外觀及內部情況（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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根據《美國有線新聞網絡》（CNN）報道，這座中世紀貴族居住過的古堡維布拉克（Vibrac），位於法國西部的德塞夫勒省，2018年時被遺產維護新創公司達塔尼昂以及非牟利組織「領養城堡」買下。達塔尼昂的創辦人德洛姆（Romain Delaume）認為這座古堡具有觀光價值，他說到：「這座城堡就像一塊被遺棄了百年的天然金塊。」而這座古堡所在的區域，是古堡的觀光熱點，鄰近有一古堡整修計劃，目前已吸引1.5萬人次到訪。

位於夏朗德河（Charente River）小島上的古堡維布拉克，原為9世紀的堡壘，後來在14、15世紀的文藝復興時期，被富有的馬勒伊貴族持有了將近150年，最後被轉了好幾手後，古堡終被大自然的力量所包圍，周圍佈滿藤蔓及雜草。

古堡周邊環境及昔日模樣（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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該古堡整修計劃也考量到生態問題，他們希望能夠在古堡周圍種植生生不息的植物，來確保古堡的生命力。此處也將以對環境影響最小的方式建立一個生態旅館，並舉辦了一個能夠使古堡繼續保持活力的建築比賽，希望維布拉克能夠融合過去與現代，成為21世紀的新城堡。

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