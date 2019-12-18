日本企業刻薄？這大公司讓員工周休4日　放3年長假　還鼓勵兼職

家有老少的上班族都希望能不加班最好，如果還能有彈性工時更是夢寐以求。現在日本SMBC日興證券公司即打算推行這項制度，從明年春季開始實施「周休3-4日」的工作新制，方便員工有充分時間能夠照顧父母和子女，且鼓勵員工兼職副業發展第二專長。

據日本《時事通信社》報道，SMBC日興證券將在明年4月實施「員工可周休最多4日」的新制，該公司總裁清水喜彥（Yoshihiko Shimizu）表示，自己以前也有照顧過家中的長者，深深了解到如果想陪同父母去醫院的話，就會壓縮到上班日的時間，因此他決定從明年開始，公司允許40歲以上的員工每周最多可休4天假，30歲以上的則是最多周休3日，且不會過問休假理由。

SMBC日興證券讓員工可每周最多可休4天假，薪水也會相對減少。圖為該公司的廣告宣傳照。（smbcnikko.co.jp）

清水喜彥表示，此舉除了希望能減少因為要照顧家中長輩而辭職的員工數量外，更希望這些員工能將平常和長輩相處的經驗活用在公司的老年客戶上面。

除了針對員工家庭做對策外，SMBC更允許了公司資歷4年以上的員工可以請長達3年的假期，用來精進自己，另外更允許員工能在不受僱於其他公司的情況下同時兼職副業，像是當家教、經營Youtube、寫專欄和作家等等，讓職員在一成不變的工作中能有更靈活的安排。

不過享有多項福利的同時也要付出代價，像是周休3天的員工僅能拿到薪水的8成，而周休4天的則是6成。此條件曝光後也有許多網友表示「為了多2天休息被扣40%薪水不值得」、「這根本是變相剝削」、「錢都扣完了怎麼繳醫療費」。

但也有網友表示「非常人性化啊」、「這種制度對家中有老有小的員工真的很棒」、「我寧願被扣錢也要休息」。同時也有人感嘆，日本的人口高齡化真的非常嚴重了。

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