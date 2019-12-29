【死不起】委內瑞拉通脹嚴重「天價」殯葬費　棺材買不起只能租

南美國家委內瑞拉近年經濟崩潰，極度嚴重的惡性通脹造成物資匱乏，人民生存困難，多數活在貧窮線之下，本來就很窮困的赤貧者，則面臨到更壞的景況，死亡成為壓倒一切的經濟負擔，喪葬相關費用高到讓人「死不起」。

死亡沒真相……還很昂貴

美聯社報道，賈西亞的家人最後一次聽到他的聲音，是接到從委國第二大城馬拉卡波市外的監獄打來的一通電話，賈西亞在電話中尖銳急促地請求他哥哥的幫助。29歲的他借別人的手機在凌晨2點打電話說：「告訴母親給我帶些食物。」

在聽到兒子一位獄友說賈西亞偷了槍逃獄後，賈西亞的母親卡斯提歐來到位於卡比馬斯的監獄，拼命想知道兒子為何這樣做，但被告知要去附近的馬拉開波湖畔認屍。她發現他漂在湖面上，眉心處有槍傷。

死亡在委內瑞拉成為壓倒一切的經濟負擔，喪葬相關費用高到讓人死不起。（AP）

卡斯提歐在監獄附近的太平間內告訴美聯社說：「我絕望了。我想帶兒子回家把他埋在我身邊。」雖然有可能永遠不知賈西亞的死亡真相，但這一不幸的發現讓飽受喪親之痛的卡斯提歐急忙找錢，將賈西亞的遺體從水中撈出並將其埋葬。卡斯提歐先找人幫忙將遺體跟一棵樹綁在一起，以免被水沖走，之後去報警，警方在接獲報案後將遺體打撈起來，並送往太平間。驗屍結果顯示，賈西亞的頭跟背均中槍。賈西亞的律師說，賈西亞若還活着，因家族糾紛而被判入獄2年的他，預計幾天後就會獲釋。

節省棺材費…家具改裝

運輸遺體與購買棺材安葬的費用可能高達數百美元，這對受惡性通脹影響，每月僅能賺得3美元左右最低工資的多數委國人民來說，是個極為龐大的負擔。有些人透過租賃來節省買棺材的花費， 其他人則求助於業餘殯葬業者，他們在家中對屍體做防腐處理，並將木製家具改裝成棺材。

一名公墓工人正對賈西亞的遺體進行防腐處理。（美聯社）

難堪的油國！加個油排隊數天

對許多馬拉卡波人來說，過去5年委國經濟崩潰帶來的影響尤其嚴重。過去20年在社會主義統治下，當地曾是該國巨大石油財富中心，但目前產量卻驟降至最高時期的一小部分，進而拉低當地居民生活水準。



反對派領袖瓜伊多今年發起了罷免總統馬杜洛、並承諾使委國恢復昔日繁榮的運動，但在權力鬥爭的同時，數百萬委國人民仍深陷困境。馬拉卡波的窮人和富人均生活在電力配給下，且即便當地擁有豐富的石油，他們仍經常得排隊等候數日來幫汽車加油。

死不起…只好大家幫忙辦葬禮

他們在生活的掙扎之中，常發生的事情就是需要為親戚辦理葬禮。在馬拉卡波市窮困與暴力頻發的北阿爾托斯米拉格羅社區着，活動人士萊雅爾擔任殯儀館負責人，希望讓許多家庭不用遭受不必要的苦難。

她指出，警察只有在他們要出來處理致命街頭暴力時才會進來社區，其他許多人則死於愛滋病和肺結核等令人痛苦的長期疾病。 她也看到營養不良造成的死亡，以及因為在街上吃垃圾而中毒的人。

萊雅爾說：「這裡的貧民窟變成了一個活生生的地獄。有些屍體在家着腐爛，因為我們跟官員求援，但他們未提供幫助。真令人生氣。」萊雅爾跟其他兩位鄰居組成團隊，運用自身技能為死者帶來尊嚴。她表示，最近一個很忙，她監督了12場葬禮。

委內瑞拉深陷經濟危機，不少兒童因營養不良死亡。一名父親看着因營養不良而死女兒最後一眼。（美聯社）

出租棺材 便宜的另類選擇

當得知有人往生時，木匠比爾馬拜訪了喪家，詢問有什麼木製家具可用來建造棺材，接着莫雷洛憑着曾在葬儀社當10年司機時看過屍體防腐過程，便對屍體進行防腐處理。此舉讓喪家有時間哀悼亡者與籌錢，在屍體腐爛前安排葬禮。

莫雷洛的工具包內有用來縫合屍體的針線，縫合費要價5美元。「並不是人人都付得出來，所以有些我沒收錢。」委國的危機重塑了該國殯葬業。馬拉卡波的殯葬業者表示，過去兩年，他們開始以50美元（約港幣390元）的價格出租棺材。而這比花費100到300美元（約港幣778到2336元）買棺材要便宜得多。

多年來，家具製造商莫拉雷斯製作桌子、椅子，床架跟床頭櫃，但隨着委國危機加深，他開始製作不到100美元的簡單木製棺材，擺在街上展示販售。

莫拉雷斯（右）跟員工一同製造簡易棺材。（美聯社）

活受罪 死也不得安寧

但在這場危機裏，除了活人受罪外，死人也不得安寧，墓園內墓碑經常傳出失竊的事情墳墓裡洗劫貴重物品，公墓也遭到遺棄，內部雜草叢生。

對那些無法為親人在馬拉卡波公墓裏買塊墓碑的家庭而言，每場暴雨都會抹去新的墓穴痕跡，使他們無法找到親人的墓地。

▼▼【相關圖輯】委內瑞拉民生實情 民眾：人道主義援助不解決問題 （按圖放大）▼▼

+ 14 + 13 + 12

延伸閱讀：

2020年5G題材股誰最夯？ 巴隆周刊：台積電

參與足球隊洞穴救援血液感染 泰國海豹隊員去世

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】