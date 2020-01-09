哈里引退是「不愛江山愛美人」？　專家：他不是現代版愛德華八世

英國王室的哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）1月8日宣布將卸下王室高級成員身份，消息震撼全球，不少媒體提到，事件令人聯想到「不愛江山愛美人」主角、生前退位的英國國王愛德華八世（Edward VIII），但也有研究王室歷史的專家指出，這兩宗事件存在很大分別。

不少人認為哈里夫婦與愛德華八世夫婦的共通點，既是哈里王子與愛德華八世一樣都以老婆為先，也因梅根與愛德華八世的妻子辛普森（Wallis Simpson）同是來自美國，令不少人聯想到哈里同樣是「不愛江山愛美人」，為了梅根而放棄王室高級成員的身份。

哈里王子夫婦宣布卸下王室高級成員身份的消息震撼全球（Getty Images）

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專家：哈里真心「辭職」 愛德華八世非自願

但英國歷史學家、擔任Netflix電視劇《王冠》（The Crown）顧問的萊西（Robert Lacey）就認為，兩者存在很大分別，主要在於哈里王子是自願引退，愛德華八世則是被迫離開，他稱，愛德華八世與去年因捲入性醜聞而停止王室公務的安德魯王子一樣，他們「都不是真的辭職，而是遭撤職。如果這兩人不自行辭職，他們也會遭趕走。」

1936年1月繼位的英國國王愛德華八世，當年確不受英國政府歡迎，他與夫人辛普森均遭懷疑有「親納粹」政治傾向，後來的政府文件顯示，英國當時的首相甚至下令軍情五處竊聽愛德華八世的電話，以掌握他的一舉一動，愛德華最後在1936年底退位。

歷史學家萊西稱，在哈里王子的個案看來，則沒有被趕走的跡象，而是真誠的「辭職」，故此認為兩人並不相同，他形容哈里王子的引退事件「在現代英國王室從未出現」。

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哈里早在結識梅根前就想「辭職」？

美國作家肯德爾（Mikki Kendall）則認為，哈里早在結識梅根之前，就已經有不要王位、不要頭銜的心態，只是「直到現在他距離繼承王位的順位足夠遠，能夠脫身離開。」哈里王子最高曾是英國王室第3順位繼承人，至威廉王子誕下子女後，哈里目前是第6順位的繼承人。

但目前哈里王子的最大「危機」，可能還在於他事前沒有通知英女王他有意卸任及部分時間將移居美國一事，情況有如「辭職不先通知上司、搬屋不通知家人」，英國媒體盛傳「事頭婆」英女王等人要透過看電視才知悉事件，對此非常不高興，未來會否因此而有任何後果，尚待分曉。