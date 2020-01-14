【澳洲山火】火紅的「袋鼠之國」　比亞馬遜大火更嚴重生態災難？

天空一片血紅色、無數被大火燒傷燒死的動物、農夫含淚開槍為奄奄一息的牛「安樂死」、落難居民面對山火的無奈與絕望，以至大量被焚毀的家園……一幕幕令人心碎的畫面在過去數月不斷浮現，也令外界格外關注這場澳洲歷來最嚴重的山火。

澳洲生態環境極為豐富，既有高地的石楠荒原，也有熱帶雨林，是全球17個超級生物多樣性國家之一。因屬古老大陸，加上長期孤立和極端多變的氣候，許多生物如樹熊、袋熊和袋鼠等當地獨有的物種成為「澳洲象徵」。這場火災還在燃燒，意味着繼去年亞馬遜雨林大火後，人類正在經歷另一場生態災難。

自去年9月起，可能是澳洲史上最嚴重的山火正式燃點起來。雖然山火在當地可說是尋常事，但隨着部份火勢在11月上升至最高的災難級別（catastrophic），部份州份宣布進入緊急狀態，不少人逐漸意識到這場大火似乎非同小可。

早於去年8月，澳洲山火及自然風險合作研究中心（The Bushfire and Natural Hazards Cooperative Research Centre）及氣候部門已經警告，溫暖及乾燥的環境可能令山火季節較往常嚴重。

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經過多個月的大火，澳洲全國有近1,000萬公頃土地遭受影響，至今造成至少23人死亡及數十人失蹤、逾1,500間房屋被焚毀、近五億隻動物死亡，包括不少珍稀物種。火場面積較此前的美國加州山火和亞馬遜雨林大火還要大，山火產生的濃煙所造成的影響，遠至12,000公里外的南美洲國家阿根廷和智利也可以看到—因濃煙遮蓋的關係，當地民眾看到的太陽比平時更紅。

阻隔山火的天然屏障「失靈」？

專門研究野火生態學（Fire Ecology）的澳洲樂卓博大學（La Trobe University）教授Michael Clarke向《香港01》表示，2017年1月至2019年12月，澳洲東部錄得有紀錄以來最乾旱的情形：「有些位於維多利亞州的特定棲息地（雨林），原本預期不會被燒的地方都受到大火破壞。」

Clarke認為持續乾旱是原因之一。以往雨林的溝壑和山頂通常都潮濕，猶如天然的防火牆，可以抵禦山火，因此，過往發生的都是零散的火災，動物能夠棲息於未被波及的地區。但今季野外環境變得格外乾燥，Clarke形容：「大火直接穿過那些潮濕的溝壑，彷彿它們不存在似的。這些在無火環境下才能存在的棲息地，將因大火而發生不可逆轉的改變。」他又表示，居住在這些地方的動物，包括侏儒負鼠（Pygmy Possum）、袋鼯（Glider）和眾多鳥類，將最容易受到影響。

大火變得愈來愈頻繁。過去可能是三十至五十年一遇，現在可能是十年一遇。 野火生態學家Michael Clarke

Michael Clarke指出，難以確保棲息地不再被焚毁，在氣候遽變下，生態問題將變得愈來愈嚴峻。(受訪者提供)

Clarke研究野火生態、野火管理及各類棲息地從野火中恢復的情況達十五年，他表示氣候變化的影響已經浮現：「我們真的進入了未知領域，作為生態學家，這是令人不安的部份。」

澳洲森林大火引發嚴重生態危機，正如其環境部長Sussan Ley早前指出，目前大火失控的重災區新南威爾士州是樹熊的主要棲息地，估計有多達28,000隻；當地至少有三成樹熊族群死於這場大火之中，是近三十年來最嚴重的保育災難。

除了樹熊，不少當地特有的野生動物如灰頭狐蝠、鴯鶓、針鼴等也受大火波及，還有無數的哺乳類、鳥類、魚類和爬蟲類生物品種；更大的問題是，牠們的棲息地慘遭無情破壞，有生物學家擔心，未來可能沒有足夠的棲息地或物種數量來支撐某些物種，意味即使牠們能夠暫時避過大火的傷害，往後的生存空間已大大減少。

外界十分關注受大火影響的動物，然而有專家指出牠們的棲息地遭破壞的情況更值得關注。(Getty Images)

樹林生態百年難以恢復

Vickii Lett從事野生動物護理員義工三十二年，負責照顧包括樹熊、小袋鼠 （Wallaby）、袋鼠和各種負鼠等動物。目睹今次大火的她慨嘆：「大火範圍之大是我們從未經歷過，看到那些受傷的動物真是令人心碎。許多動物必須被人道毀滅，還有其他或許看來像是屍體的外殼，基本上只是灰燼的形狀。」

Lett指出，這些動物需要數月時間康復，但能否釋放牠們回到大自然，需要視乎其棲息地是否仍然存在。由於大火還在燃燒，暫時無法估計棲息地的復原時間。面對大量物種被山火燒死，Lett認為：「這樣的情況當然會影響到更大的生態系統，因為那是整個社區的構成要素。」她補充，每種生物在大自然中都有自己的角色，從分解物質、被其他動物獵食或者傳播種子等，因此，不能淡化失去某些細小物種的影響。

Clarke則認為，棲息地受破壞的情況或許更值得關注，他以維多利亞州為例：「我們已經失去31%的雨林，而當中的暖帶雨林（Warm Temperate Rainforest，WTR）則於過去數星期損失了七成之多。」他估計，部份棲息地需時數十年甚至幾個世紀才能恢復。

大火波及的範圍較以往的嚴重，過去的天然屏障起不了作用。(Getty Images)

部份茂密的雨林或許很難回復，特別是那些擁有一百五十至二百年樹齡的老樹。Clarke補充：「部份動物如鸚鵡、負鼠等，一般居住於雨林中老樹的樹洞之內，有些還在樹頂的位置。問題是澳洲沒有啄木鳥科的雀鳥，無法依賴牠們在樹上製造樹洞。」他認為，對這些動物而言，要回復本來的生態環境將是個漫長的過程，或需要逾一個世紀，「問題是，我們必須能夠確保這些棲息地在未來不再被焚毁，在氣候變化的挑戰下，這變得愈來愈艱難。」

席捲澳洲的森林大火因其規模和猛烈程度而震驚澳洲人。除首都領地（ACT），所有州和領地均受影響。單在新南威爾士就有近500萬公頃的土地被燒毀，面積比荷蘭還要大，全澳洲的火場總面積更接近整個英格蘭。對比去年亞馬遜雨林大火的90萬公頃和前年加州山火的80萬公頃，澳洲山火的規模遠大得多。

亞馬遜雨林大火的慘痛教訓歷歷在目，澳洲大火為人類帶來另一場生態災難。Clarke認為，兩場大火有共通點，均是發生在不易燃燒的雨林之中，但相比之下，亞馬遜雨林尤其不適應大火，也無法在大火中迅速恢復過來，相反在澳洲，「土地上有大量尤加利樹（Eucalyptus gum trees），它們大多能很好地適應大火，並可在焚燒後恢復。」

澳洲雨林的恢復或需時數十年以至數個世紀。(Getty Images)

氣候變化致山火「兇猛頻繁」

不過，Clarke指出澳洲的雨林也許難以恢復，因為澳洲山火的面積比亞馬遜大火要大得多。而且，頻繁的山火也令生態系統屢遭破壞，他舉例澳洲南部Alpine Ash Forest近年大火持續不斷而難以恢復，「大火變得愈來愈頻繁。過去可能是三十至五十年一遇，現在可能是十年一遇。」

美國亞利桑那州立大學火災史專家Stephen J. Pyne曾撰寫一本有關澳洲山火的書，名為《燃燒的灌木林：澳洲的火災史》。他指出，澳洲歷史上最嚴重的山火包括造成173人死亡的「2009年黑色星期六」（2009 Black Saturday），最具破壞的一次則發生在1974年，當時燒毀了117萬公頃土地，但由於事件發生在杳無人煙的澳洲中部，沒有波及太多社區，故沒有命名。雖然澳洲經常發生山火，但Pyne指出，這些大規模而具破壞性的大火在過去二十年來似乎更加頻繁地發生。他同樣把矛頭指向氣候變化，並稱：「大火愈來愈兇猛，而且愈來愈頻繁。」

歷史上，澳洲大火發生在1月和2月的可能性較高，故目前的火勢很可能還會持續一段時間。Pyne表示：「有預測指，未來兩個月很可能也不會下雨，因此沒有什麼可以阻止這些事情發生，除非它們耗盡了『燃料』。」他認為，澳洲以至世界各國將需要重新考慮如何進行消防管理，因為消防員不可能百分百地控制這些大規模的山火。他說：「我們必須找到另一種方法來防止這些社區起火，只是增加更多的消防飛機或消防車無法解決問題。」他強調需要採取更宏觀的方法防範大火，包括重新考慮興建房屋物料，以及減少電線等點火源（ignition sources），這正是2009年黑色星期六大火的一個原因。

澳洲「安全的旅遊國家」的形象或因大火而受損。(Getty Images)

目前，毀滅性的森林大火為澳洲帶來逾20億美元（約156億港元）損失，無數家園被破壞，最終損失仍難以估計。除了因大火破壞而造成的人命和經濟損失，籠罩大城市的煙霧也會進一步影響居民健康和生產力，損害澳洲「安全的旅遊國家」的形象。

有見及此，總理莫里森（Scott Morrison）在大火仍未受控的情況下宣布設立「叢林大火復修局」（Bushfire Recovery Agency），以助全國災民重返家園及提供身心健康援助等。「這機構將設立最少兩年。它無疑有大量的復蘇工作要做，如重建橋樑道路和其他關鍵基建等，我們將會極辛勤地工作。」莫里森說。

全球不少人對是次澳洲森林大火都難掩傷痛之情。現年16歲、子承父業成為新一代「鱷魚先生」的Robert Irwin早前接受澳洲媒體訪問時，聲音顫抖說：「這是非常艱難的情況，我們悲傷萬分，動物都灰飛煙滅了。」Clarke認為，關心事件的人現時有兩方面可以做。「首先是我們需要減少排放，然後反思我們的生活方式如何導致這個問題。」

其次是如果想要捐款，他建議捐給那些積極參與野生世界救援及保育剩餘棲息地的組織，如世界自然基金會（WWF）或Birdlife Australia等國際性機構。他指出，這次大火的規模較預期更大和更持久，只有很小的森林土地面積未被焚燒。因此，我們需要致力保育這些幸免於難的土地，因為它們是森林恢復的珍貴資源。

上文節錄自第197期《香港01》周報（2020年1月13日）《比亞馬遜大火更嚴重的生態災難 澳洲山火折射氣候危機》。

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