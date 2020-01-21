梵高自畫像終確認是真跡　兩大不尋常處一直惹質疑

梵高一幅自畫像經多年質疑，20日終在梵高美術館學者的確認下，確定為真跡，是梵高在法國精神療養院中畫下。

梵高博物館學者惕伯格（Louis van Tilborg）20日打破質疑表示，梵高看似痛苦的油畫自畫像是在1889年夏末完成，當時梵高在法國南部聖雷米鎮（Saint-Remy）精神療養院。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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1970年代外界開始對於梵高自畫像有許多質疑。使用調色刀抹平梵高臉部筆觸、自畫像中不尋常的顏色讓外界質疑畫作的真實性。這幅畫作1910年被挪威國家博物館買下。

為了平息外界對畫作的疑問，挪威國家博物館2014年請梵高博物館分析畫作。挪威國家博物館的居倫（Mai Britt Guleng）表示，「知道自畫像是真的讓人感到很踏實」。

惕伯格表示，使用未打底色的生畫布料以及使用泥濘的綠色，事實上是梵高1889年在聖雷米的典型畫風。和其他作品不同的是，這幅自畫像使用了調色刀。

惕伯格表示，梵高在作畫過程中，突然決定畫作必須是平坦的。他說，「我們傾向於認為，這與在精神病時期做出的決定有關係」。

惕伯格表示，梵高透過畫畫描述精神崩潰也同時幫助他復原。

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