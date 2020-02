【武漢肺炎】印度禁止出口個人防護設備　包括口罩及保護衣

全球多處續有由新型冠狀病毒引發的肺炎確診個案出現,口罩成為很多人搶購的必需品。近日有網民就所住國家或地區應否禁止出口發生爭議。印度1月31日表示將禁止出口包括口罩及保護衣在內的個人保護裝備。

該國健康與家庭福利部(Ministry of Health and Family Welfare)1月31日收到All India Food and Drug License Association(暫譯:全印食物及藥物授權協會)的信件,協會稱市面外科口罩及N95口罩缺貨,要求禁止這些產品出口。會方稱生產商收到大量訂單,而這些口罩零售價已高於平時10倍,因此該國民眾難以在有需要時買得到。會方認為口罩出口及價格都應受管控。

印度國外貿總局(Directorate General of Foreign Trade,DGFT)在一份通知寫道:「禁止出口所有種類的個人防護設備,包括用於保護穿戴者避免(接觸)空氣中顆粒物及/或任何其他呼吸面罩或任何其他個人防護服(包括工作服和N95口罩)的衣服和口罩……(禁令)即時生效,直至另行通知為止。」

世界衞生組織(WHO)1月30日宣布新型冠狀病毒疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」(Public Health Emergency of International Concern ,PHEIC)。自此一些國家包括美國、日本及韓國等看來有加快收緊防疫措施的跡象。

印度在這波疫情中錄得其第一宗確診個案。該國官員30日證實喀拉拉邦(Kerala)病人是1名在武漢大學求學的女學生。她回國後其樣本被驗出帶有病毒。她現正於醫院接受隔離治療,病情穩定並持續接受密切監控。