【武漢肺炎】印度禁止出口個人防護設備　包括口罩及保護衣

世界說
撰文：
最後更新日期：

全球多處續有由新型冠狀病毒引發的肺炎確診個案出現，口罩成為很多人搶購的必需品。近日有網民就所住國家或地區應否禁止出口發生爭議。印度1月31日表示將禁止出口包括口罩及保護衣在內的個人保護裝備。

該國健康與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）1月31日收到All India Food and Drug License Association（暫譯：全印食物及藥物授權協會）的信件，協會稱市面外科口罩及N95口罩缺貨，要求禁止這些產品出口。會方稱生產商收到大量訂單，而這些口罩零售價已高於平時10倍，因此該國民眾難以在有需要時買得到。會方認為口罩出口及價格都應受管控。

印度國外貿總局（Directorate General of Foreign Trade，DGFT）在一份通知寫道：「禁止出口所有種類的個人防護設備，包括用於保護穿戴者避免（接觸）空氣中顆粒物及／或任何其他呼吸面罩或任何其他個人防護服（包括工作服和N95口罩）的衣服和口罩……（禁令）即時生效，直至另行通知為止。」

世界衞生組織（WHO）1月30日宣布新型冠狀病毒疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」（Public Health Emergency of International Concern ，PHEIC）。自此一些國家包括美國、日本及韓國等看來有加快收緊防疫措施的跡象。

印度在這波疫情中錄得其第一宗確診個案。該國官員30日證實喀拉拉邦（Kerala）病人是1名在武漢大學求學的女學生。她回國後其樣本被驗出帶有病毒。她現正於醫院接受隔離治療，病情穩定並持續接受密切監控。

【武漢肺炎】世衛組織將疫情列為PHEIC的意義
【武漢肺炎】勿要混淆視聽　世衛並未稱「戴口罩無用」
日本口罩也缺貨　中國客＋本地人「爆買」　1周銷量多往年3倍
【武漢肺炎】美國專家：戶外戴口罩用處不大　出街戴手套也重要
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。
【武漢肺炎】印度禁止出口個人防護設備　包括口罩及保護衣｜香港01｜世界說