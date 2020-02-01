【武漢肺炎】印度禁止出口個人防護設備　包括口罩及保護衣

全球多處續有由新型冠狀病毒引發的肺炎確診個案出現，口罩成為很多人搶購的必需品。近日有網民就所住國家或地區應否禁止出口發生爭議。印度1月31日表示將禁止出口包括口罩及保護衣在內的個人保護裝備。

該國健康與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）1月31日收到All India Food and Drug License Association（暫譯：全印食物及藥物授權協會）的信件，協會稱市面外科口罩及N95口罩缺貨，要求禁止這些產品出口。會方稱生產商收到大量訂單，而這些口罩零售價已高於平時10倍，因此該國民眾難以在有需要時買得到。會方認為口罩出口及價格都應受管控。

印度國外貿總局（Directorate General of Foreign Trade，DGFT）在一份通知寫道：「禁止出口所有種類的個人防護設備，包括用於保護穿戴者避免（接觸）空氣中顆粒物及／或任何其他呼吸面罩或任何其他個人防護服（包括工作服和N95口罩）的衣服和口罩……（禁令）即時生效，直至另行通知為止。」

世界衞生組織（WHO）1月30日宣布新型冠狀病毒疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」（Public Health Emergency of International Concern ，PHEIC）。自此一些國家包括美國、日本及韓國等看來有加快收緊防疫措施的跡象。

印度在這波疫情中錄得其第一宗確診個案。該國官員30日證實喀拉拉邦（Kerala）病人是1名在武漢大學求學的女學生。她回國後其樣本被驗出帶有病毒。她現正於醫院接受隔離治療，病情穩定並持續接受密切監控。