【武漢肺炎】美國「隔離營」生活不苦悶　跳舞搏擊睇波兼免費膳食

武漢爆發疫情，多國紛紛從重災區撤走僑民。美國1月28日派出包機將195名美國人接回國，並安排他們入住軍事基地、酒店和其他地點接受14日的隔離。隔離生活雖然談不上多采多姿，但也未至於苦悶。營內不但供應免費膳食，也有跳舞和自由搏擊課堂，適合消磨時間。

27歲的埃文斯（Jarred Evans）曾代表辛辛那提大學（University of Cincinnati）踢美式足球，兩年前往武漢代表武漢巨石達陣參加中國美式橄欖球聯盟。他從武漢返國後，便到馬奇空軍基地（March Air Base）接受隔離。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述埃文斯指，所有接受隔離的人士狀況良好，理解有必要接受隔離。他也表示，負責官員努力令他們的生活過得充實，並提供各種所需。兒童與家庭管理局的職員將埃文斯的手提電腦送到營內，讓他可以如常工作。接受隔離的兒童亦有玩具可以玩，也可以參加活動「放電」。

營內提供跳舞和自由搏擊課堂，供應平實但免費的膳食。早餐通常都是蛋、腸和鬆餅，午餐是三文治。埃文斯指，他們有時還會玩紙牌遊戲、看電視、跑步、踩單車、玩飛碟等。他們甚至一起透過大型電話見證堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）擊敗三藩市淘金者（San Francisco 49ers）奪得超級碗。

接受隔離人士每日早晚需要進行醫療檢查，包括量度體溫。每日早上10時亦會有會面，讓職員了解各人的需要。埃文斯認為，所有人都想離開，想回到家人的身邊，過自己的生活，不過完全明白現時的處境，而且也不只是關乎個人的事情。