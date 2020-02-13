【亞非蝗禍】極端天氣、恐怖組織、內戰　是人禍加劇了天災？

自2019年末開始，由非洲東部「非洲之角」（Horn of Africa）一帶國家埃塞俄比亞、索馬里、肯尼亞等開始出現的大規模蝗禍，進一步蔓延至阿拉伯半島、南亞地區。雖說蝗禍向來是非洲國家的常見天然災害，但今年蝗禍的規模異常龐大，也許是種種大自然及人為因素夾雜所致。

在東非國家肯尼亞的加里薩（Garissa），農夫Mohamud Maalim原本預計2020年將是豐收的一年。不過，突如其來的蝗禍幾乎完全摧毀他的農田。「有一晚，一大群蝗蟲忽然到來，我們根本不知道如何應付。到了早上，這裏好像變成了一片沙漠，你不能想像它曾是一片農地。」Maalim務農已有15年，稱從未見過這個現象：「這不是正常的事。」

肯尼亞農民正在忙於驅趕遺害農田的蝗蟲群。（路透社）

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天災還是人禍？

Maalim的惡夢，看來還要持續很長一段時間。

聯合國周一（11日）警告，非洲蝗蟲在未來3至4周發育成熟，蝗蟲群數量將以倍數上升，將引發更大規模蝗禍，破壞糧食供應，或可導致多達1,300萬人陷入糧食危機。

而且，目前為止，這場源於東非的蝗禍已經波及其他地區，包括同在非洲的烏干達、坦桑尼亞；紅海兩側的埃及、蘇丹、沙特阿拉伯；西南亞地區的伊朗南部、印度、巴基斯坦。

有專家認為，雖然蝗蟲向來都在非洲、中東等地區肆虐，不過，今次的規模如此巨大，人為因素在其中起了關鍵性影響。

埃塞俄比亞農民身後的麥田遭到一連串暴雨及蝗禍摧毀。（路透社）

非洲蝗禍竟與澳洲山火相關？

首先是氣候變化引致的極端天氣問題，可以將今次的蝗禍，與去年9月起開始出現的澳洲森林大火相連來看。《德國之聲》引述專家分析指出，兩件事同時歸因於稱作「印度洋偶極」（Indian Ocean Dipole）的氣候現象。

這種現象發生時，非洲大陸與澳洲大陸之間的印度洋的東西側海洋溫度便會出現異常，造成東西側分別出現乾旱和降雨量過多的現象。譬如今次，當印度洋西側海面溫度持續變暖，非洲沿岸地區的大氣對流變得活躍，從而出現大量降雨，與此同時，印度洋東側因應現象而海面溫度持續下降，澳洲及東南亞等地便出現乾旱。

這就解釋了2019年下半年至今年初，分別出現在印度洋東西岸的極端天氣事件之間的關係：非洲沿岸因大量降雨而成為滋生蝗蟲的沃土，構成現今橫跨亞非大陸的大蝗禍。地球另一端的澳洲，則因極為乾燥的天氣而引發森林大火，燒掉的叢林面積甚至大於一個葡萄牙，奪去了至少30人及數以億計野生動物的性命。

受乾燥天氣影響，澳洲山火持續數月未完，損毀大面積林木及奪走大批野生動物的性命。（Getty Images）

來自蘇丹的氣候科學家Abubakr Salih Babiker開宗明義說道，導致今次印度洋偶極現象的其中一個主要因素，便是氣候變化。「在一年內，我們見到了最極端的事情出現（澳洲的乾燥天氣和非洲的大量降雨）。當氣候變化越來越嚴重，便會有越來越多這類型的極端情況出現。」

恐怖組織割據 無法在上空施放農藥

除了氣候變化之外，東非恐怖組織肆虐也令到這場發源於東非海岸的大蝗禍，未能防範於未然。早在蝗禍出現初時，肯尼亞等國已經在聯合國等國際組織的支援下，準備開展空中投放農藥的任務，消滅害蟲。不過，據《衛報》報道，國際組織連同當地政府面對的其中一項挑戰是，有很多蝗蟲生長於索馬里東北部的邦特蘭（Puntland）半自治地區。那裏的土地很多是由伊斯蘭激進組織索馬里青年黨（al-Shabaab）所管治。

索馬里青年黨是當地最大的反政府武裝組織，被指與阿爾蓋達有關聯，也接收了許多來自世界各地的「聖戰士」。他們割據索馬里一隅，令到政府飛機無法靠近該地區噴灑農藥，因而不能堵截蝗蟲寄生與養成源頭。

索馬里境內恐怖活動猖獗。圖為駐守當地的非洲聯盟士兵。（Getty Images）

內戰持續 也門頓變散播通道

更甚的是，大蝗禍現時已擴散至阿拉伯半島、印度及巴基斯坦地區。當中經過的地區，不但未能及時阻擋散播範圍，而且還意外助長了大蝗蟲群進一步滋生。

聯合國糧農組織（FAO）最新發布的主要受蝗禍影響地區：東非、也門、印巴。（FAO）

東非蝗蟲一天可以長距離遷徙100至150公里。紅海之隔的阿拉伯半島，包括沙特阿拉伯、也門等國也受到蝗禍困擾。可是，仍然進行中的也門內戰，更加使政府對這場突如其來的大蝗禍應付不暇，戰亂中的政府官員根本無法抽身處理災情。也門不但無力抗災，這裏還為蝗蟲提供了繁殖寄居的地方，變相成為了連接非洲大陸和伊朗南部、印度—巴基斯坦一帶的「散播通道」，間接造成了一場橫掃兩個大陸、名副其實的「亞非大蝗禍」。

當地農業部門官員稱，內戰令到國家缺乏資金監察及控制蝗蟲動向。在也門中部城市賽雲（Seiyun）的農業部官員Ashor Al Zubairi提到，部門早前便在賽雲所在的哈達拉毛省（Hadramawt）各處地區發現蝗蟲群的蹤跡，但他們根本沒有足夠資金，及時派遣團隊到其他地區處理蝗禍。「我們已經向糧農組織（FAO）和政府尋求金援，協助消滅這一帶的蝗蟲。」

一隻隻細小的沙漠蝗蟲，弄得亞非各國政府十分頭痛。（路透社）

「但很多時，當團隊到達當地，蝗蟲群已經吃飽，並遷移到新的地方覓食。」Al Zubairi建議各界應協助設立緊急援助金，應對災情。

現時也門因內戰而四分五裂，獲國際承認的也門政府總部設在南部港口亞丁（Aden），與佔領首都薩那（Sanaa）的反對派胡塞武裝（Houthi）長期對峙。還有其他伊斯蘭武裝組織及民兵部隊割據部分沙漠地區。

亞丁政府的蟲害控制中心副主任Saleh Al Harouri提到，也門亞丁灣一帶的沿岸地區現時全是蝗蟲群，但現在控制中心仍在等待FAO和政府還未發放的金援。要有這筆金援，才能派遣隊伍到受災地區救援。

「我們是預算是零。」Al Harouri說。