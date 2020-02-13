【情人節】動物園另類活動：在曱甴身上寫前度名字　再看牠遭生吞

情人節將至，有些情侶已訂好餐廳，單身人士也打算窩在家不出門，而美國德州的艾爾帕索動物園（El Paso Zoo）為了吸引遊客，推出反情人節活動，只要上網在表單中填前度名字，動物園就會在蟑螂上標註名字，並將前任蟑螂餵食給狐獴等動物，讓你享受前任被活吞的快感。

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根據《El Paso Herald-Post》報道，艾爾帕索動物園將於本月14至16日舉行「少煩我（Quit Bugging Me）」活動，只要到活動網站上填寫前任名字，園方會將名字標記在蟑螂身上，將蟑螂餵給狐獴、鳥類和靈長類動物等，並在動物園的Facebook上直播，藉此讓民眾了解食物鏈，也體驗情人節氣氛。

動物園也鼓勵民眾捐款，園長蒙蒂薩諾（Joe Montisano）表示，只要捐款超過1000美元，他就吃掉一隻蟑螂，目前捐款金額已達到9000美元，遊客期待蒙蒂薩諾能實現諾言，也成了情人節活動的另類彩蛋。

另外，園長解釋「情人節活動每個人來說都是一個很好的機會，可以了解動物園裡的動物，以及昆蟲在我們生態系統中的重要性」。

動物園表示會盡量維持動物本來的飲食習慣，確保動物園裡的動物身體健康。而當地網友也在動物園臉書上留言「我敢打賭狐獴一定很喜歡我交的名字」、「親愛的狐獴，請用力嚼它（前任蟑螂），然後記得吐出來，因為它有毒！」、「仍然喜歡這個想法，但以我的前任命名，會是對蟑螂的侮辱」。

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