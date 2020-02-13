【武漢肺炎】接收海上漂流郵輪　柬埔寨當「抗疫前鋒」的考量

因應新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，菲律賓、台灣、日本、關島和泰國政府先後拒絕美資荷美郵輪（Holland America Line）旗下的「威士特丹號」（Westerdam）泊岸。船公司昨晚公布，柬埔寨政府容許其郵輪泊岸，「威士特丹號」在今早最終抵達西哈努克港（Sihanoukville）。柬埔寨政府向郵輪伸出援手，頗獲外界讚賞，儼如應對疫情的一名積極「前鋒」。

當亞洲各國政府都不願意接收海外郵輪泊岸的時刻，柬埔寨首相洪森自願接下了這一個「燙手山芋」，昨晚批准「威士特丹號」停泊國內的西南大港西哈努克港。世衛總幹事譚德塞讚揚，柬埔寨樹立了國際團結應對疫情的好例子。

🔻「威士特丹號」船上情況🔻

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「威士特丹號」即將到達柬埔寨港口。（路透社）

洪森欲訪武漢遭婉拒

洪森在今次肺炎疫情期間的確「走得很前」。本月初正值疫情高峰，洪森親自到北京拜訪國家主席習近平，習近平形容是「患難見真情」，讚揚柬埔寨過往多次公開力挺中方，現在在這個特殊時刻來華訪問，是詮釋了「中柬命運共同體」核心要義。

洪森後來也發表新聞稿，說將會與中國政府一起共患難，共渡時艱。洪森來華之前，更打算到武漢慰問滯留當地的柬埔寨國民，惟最終中方因防控疫情為由婉拒。

2020年2月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見柬埔寨首相洪森。（新華社）

訪問北京期間，他亦不諱忌向剛從武漢返京的總理李克強握手，期間沒戴上口罩。他說自己拒絕戴口罩，是要表示柬埔寨願意與中國政府一起團結抗疫。

洪森如此「大膽」，綜觀各個亞洲領袖，的確無一能望其項背。

洪森（右）抵達北京首都國際機場時，中國外交部長王毅（中）前往迎接。（新華社）

根據柬埔寨《金邊郵報》（The Phnom Penh Post）報道，洪森在本週二發表演說時，批評因為疫情而取消來往中國航班的國家，指此做法會加劇外界針對中國人的歧視。

「有很多來自中國的人因為冠狀病毒而生病了。但我們見到，比病毒更加差劣的，是歧視。」；

「今天早上，我看了泰國的新聞節目。泰國依然歡迎中國遊客，但一些商店門前已擺放了『中國遊客不得進入』的標示。」；

「當柬埔寨人感染了某些病毒，而被其他國家的商店拒諸門外……我們會怎樣想？中國人也是人。」洪森說道。他又形容現時「歧視中國人」已是全球性問題，並呼籲大家要思考對策。

新型冠狀病毒肆虐全球。不少國家都對中國旅客入境採取限制措施。（路透社）

目前柬埔寨仍然開放來往中國的航班，他在演說中也提到，倘若中斷兩地航班，等於是柬埔寨的「經濟自殺」。

柬埔寨經濟十分依賴中國投資及援助。柬埔寨是「一帶一路」的重要途徑國家，自2013年開始，大量中國投資基建在柬埔寨落戶。中國更資助西哈努克港（即「威士特丹號」停泊的港口）建立「經濟特區」、興建首都金邊至西哈努克港高速公路項目等。據《日經》報道，中國在2013年至2017年向柬埔寨投資53億美元（約412億港元）。2018年，外國對柬埔寨的直接投資達到31億美元（約241億港元），中國便是當中的最大投資者。

不落閘是真朋友？

洪森曾稱，中國將會在2023年前，提高中柬貿易額至100億美元（約777億港元），可見洪森政府相當寄望未來中國對柬埔寨經濟發展的推力。

因此，也有些國內輿論認為，這次各國紛紛關門落閘之際，洪森反而向中國示好，能夠加強柬中之間互信，日後可以進一步與中國建立更緊密的經濟戰略夥伴關係。

西哈努克港是中國在柬埔寨的投資重地。大批中國人前來開發賭場、酒店、餐館等娛樂產業。（Getty Images）

接收郵輪 站上道德高地

另一方面，接收「威士特丹號」也為洪森對各國政府的批評，提供了道德理由，提高了柬埔寨的國際聲望。

再者，「威士特丹號」的船公司荷美郵輪是英美合資公司，船上乘客多數是歐美遊客。洪森政府接下了這個「海上人球」攤子，相信為各國政府解決了一大煩惱，變相解除了之後可能發生、甚至牽連歐亞美多國的外交危機。

據《路透社》在西哈努克港傳來的報道，港口官員在下船位置放置了一排排鮮花，準備迎接從「威士特丹號」下船的二千多人，政府官員、國際記者、各國大使館職員紛紛到場。這場「威士特丹號」事件，柬埔寨政府亦盡收公關之效。

Earlier picture of French Ambassador to #Cambodia Eva Nguyen Binh arriving at Sihanoukville Autonomous Port #Westerdam pic.twitter.com/ktoQ0Z40K1 — Chan Thul Prak (@prakchanthul) February 13, 2020

不少記者一早來到碼頭，等待「威士特丹號」這一受國際關注的郵輪抵達泊岸。（法新社）

另外值得一提的是，就在昨天船公司公布柬埔寨願意接收「威士特丹號」前夕，歐盟正好決定將柬埔寨剔出專門給予發展中國家的特惠稅待遇名單，原因是洪森政府治下的國內政治自由、新聞自由及人權紀錄未達標準。洪森政府今次接收各國皆拒諸門外的「威士特丹號」，除了在國際上嬴得聲譽，冀能修補歐美各國對柬埔寨的不良印象。

不過想深一層，柬埔寨這次外交賭博也有一定風險——國家的公共衛生防線。萬一柬埔寨真的因為未有採取足夠的對外防控措施，導致病毒襲柬，洪森政府又是否有足夠能力應付呢？