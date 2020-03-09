【新冠肺炎】日本人湧上山郊遊兼避疫　大阪神戶露營場預約暴增

在新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延之際，許多日本人為躲避這場疫情與人群，而走到戶外擁抱大自然。

日經新聞報道，大阪和神戶附近露營場的預約單大幅增加。位在大阪北部山區的雪諾必克箕面露營場表示，2月預約單較一年前暴增逾一倍，3月預約單也激增五成左右。

圖為日商雪諾必克股份有限公司（Snow Peak）在大阪箕面的露營區。（Facebook@Snow Peak Minoh）

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36歲的上班族嘉藤隆介表示，露營並非是他原本假日活動的首選。嘉藤說：「我原本要去看的演唱會取消了，所以想試試看一人露營……我想要避開人群。這裏的人與人之間距離很大，讓我覺得很安全。」

雪諾必克箕面已採取防疫措施，暫時關閉淋浴間，報到區也經常做消毒。露營場經理說：「我們幾乎沒遇到民眾因疫情而取消預約。」

一對來自神戶的父母，在得知兒子小學班級停課後，立刻就預約這座露營場；「我們覺得，如果要我們的兒子關在家裏一整天，他會很有壓力。」

有些人也把戶外兼當為他們的辦公室。在IT企業工作的北浦拓，帶着他的筆記型電腦來到露營場，實踐日本愈來愈多人從事的遠距辦公。北浦拓說，工作步調的變化，能幫助他做完更多工作，他甚至還曾在帳篷裏開過視像會議。他說：「只要有網絡在，在哪工作我都沒問題。」

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雖然不清楚日本其他地方的露營場，是否也出現訪客增加，但大阪、神戶地區露營場的熱鬧場面，確實和飯店業績大幅降溫的局面，形成強烈對比。

位在神戶西南方半島上的渡假村南淡路，就能顯示出這種對比，這座渡假村同時擁有飯店和露營場。該渡假村的經理表示，飯店客房3月的預約數量比去年同期少40%，但露營場卻是幾乎全部客滿，尤其是周末。

日本汽車露營協會在全日本約有300名露營場會員，目前並未接到會員通報取消預約單增加。該組織2月就建議旗下會員，要鼓勵訪客做好防疫措施，例如用酒精消毒。

全日本飯店都在為了填滿客房拚命殺價。此前大阪大都會區已因中國大陸和韓國觀光客減少而遭遇打擊。許多室內娛樂場所也都因應疫情而關閉。大阪一個小型音樂表演場舉辦的演唱會爆發群聚感染，迫使其他同業暫時拉下鐵門。大阪大學醫學系附屬醫院感染醫學教授朝野和典表示：「戶外對飛沫傳染的防疫較佳，因為空氣循環較佳。」不過，朝野說，即使如此，做好防疫措施還是很重要，例如在吃烤肉時，最好每個人使用不同的夾子。

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