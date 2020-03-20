西班牙封城　新人拒改期「隔空」辦婚禮　鄰居做司儀花球掟落街

新冠肺炎疫情在歐洲相當嚴重，西班牙14日宣布「15天緊急狀態」，近乎全國封鎖，限制公共活動。一對預計在當天成婚的夫妻照常舉辦婚禮，只不過是隔着「窗戶」進行，兩人仍在鄰居的祝賀和祝福中完婚。

疫情下的浪漫 西班牙新人在街坊祝福下成功隔空舉辦婚禮（點圖放大瀏覽）：

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據影片，住在西班牙拉科魯尼亞（A Coruna）的丹尼爾（Daniel）在14日本已佈置好場地，準備要迎娶未婚妻奧巴（Alba），但政府當天即發布緊急命令封城，所有人被迫待在家裏。

這對夫妻仍想在當天成婚，於是隔着窗戶進行婚禮，擔任臨時司儀的鄰居隔着窗戶讓兩人交換「你願意嗎」的誓言，接着新娘在鄰居的喝采聲中丟下捧花，接受眾人的祝福。

西班牙感染病例數自8日以來大幅攀升，當局14日宣布全國緊急封城15日，除了購買食物、民生必需品、上班或其他緊急事故外，西班牙民眾需留在家中，政府並動員所有警力支援緊急狀態。

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