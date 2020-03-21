【新冠肺炎】擋不住的出遊人潮：東京塞滿賞櫻客　悉尼急關閉海灘

新冠肺炎疫情在全球各地蔓延，各國政府都呼籲民眾不要聚集、減少出街，但是卻很難控制群眾的行動，在日本，東京上野公園3月21日依舊塞滿觀賞櫻花的人潮，至於在澳洲，悉尼的海灘在疫情下一樣熱鬧，人山人海，當地要緊急關閉著名的邦迪海灘（Bondi），避免人群聚集。

東京上野公園塞滿賞櫻人潮

共同社報道，日本東京的賞櫻勝地上野公園仍然迎來大量出遊的民眾，十分熱鬧，雖然政府呼籲大家自我克制，但是難阻民眾的「賞櫻之心」，很多人戴着口罩在櫻花樹下漫步。

東京都政府呼籲群眾不要在公園舉行一起吃喝的宴會，上野公園在櫻花樹林蔭路上也張貼「禁止宴會」的告示，但報道稱，仍然有群眾在地上鋪設膠枱布、一起吃喝。

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民眾不理禁令 悉尼緊急封鎖海灘

至於在澳洲，當地政府已下令禁止逾500人的戶外集會，要求民眾減少聚集，但是當地的海灘非常熱鬧，民眾湧去海灘戲水和享受日光浴，結果澳洲悉尼韋弗利（Waverley）市議會3月21日宣布即時封鎖多個海灘，包括著名的邦迪海灘（Bondi）、布龍特海灘（Bronte）及塔瑪拉瑪海灘（Tamarama，暫譯）。

🔻圖為封鎖前後的邦迪海灘🔻

🔻網民上傳邦迪海灘封鎖前人山人海的照片🔻