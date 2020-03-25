遠離蘇聯的文字改革：俄國正在失去蒙古嗎

蒙古有句諺語：「鄰居生命與自家生命一樣重要」，意在強調鄰里關係休慼與共。綜觀蒙古近代史，「鄰居」的角色確實舉足輕重。

其先是在蘇聯干預下，與中國決裂，導致分裂為內外蒙古，外蒙古南方邊界既是前帝國中央的中國，又是同為族人的內蒙古；而後，蒙古又成為蘇聯衛星國，使自己與南鄰的關係水火不容。

蘇聯崩解後，蒙古國獨立，但前者所留下的歷史痕迹，卻讓俄國一度成為蒙古心理意義上的巨大強鄰。千絲萬縷的文化紐帶，使得雙方距離雖說遙遠，卻彷佛從未分離，在蒙古舉國通行的西里爾蒙文字母（俗稱新蒙文）即為一例。

而今，隨着蒙古國在3月18日宣布，「將於2025年起全面恢復使用回鶻式蒙古文（俗稱老蒙文）」，其與眾鄰的過往糾葛又悄然浮上台面。

蒙古國在3月18日宣布，將於2025年起全面恢復使用回鶻式蒙古文。圖為「蒙古」的回鶻蒙文寫法。（維基百科公有領域）

老大哥帶來的文字革命

在當今中國內蒙古自治區各市，皆可見蒙漢兩文並行之景，就連肯德基的招牌上，也寫着回鶻式蒙古文，民族傳統得到了很好的保留與延續。然而到了與內蒙青草相連的蒙古國後，放眼望去，街上卻皆是西里爾蒙文字母，恍惚之間，似有置身俄國之感。此番差異的根源，還得從清末的中俄之爭談起。

中國早在清康熙時，便面臨俄國對北境的騷擾；待至清末民初，沙俄羽翼漸豐，便更肆無忌憚地侵略中國。在其鐵蹄下，新疆、蒙古與東北皆不得安寧，蒙古更因獨立運動而分裂成內外兩塊；其中外蒙看似獨立，實則逐步淪為俄國傀儡。

1917年俄國十月革命後，沙俄改換行頭，成了標舉共產主義的蘇聯。而新政府面對遠東蒙古，主要有兩大隱憂，一是駐軍蒙古並非永久之道，待中國實力漸增後，遲早要來收復失土；二是時值日本崛起，意欲爭搶東北利益，日後將對蘇聯構成威脅。這種內外相煎的環境，促使蘇聯將手伸入蒙古的政局與文化中，意欲使其全然臣服，如此既可斷了中國的秋海棠夢，也能將蒙古作為中日蘇三強的緩衝地。

然而在這條霸權之路上，尚有一顆百年巨石橫陳，那就是蒙古的黃教僧眾，其勢力之大，儼然成了蒙古的「國中之國」。蘇聯為求一勞永逸，遂策動蒙古人民革命黨政府發動大清洗，結果導致成千上萬的反蘇蒙古高層、蒙古王公和黃教喇嘛盡受屠戮。槍口餘生者，若非還俗，就是被迫與俄羅斯人結親。如此一來，蒙古國內德高望重的骨幹所剩無幾，留學俄國的蒙古年輕人填補空缺後，結果自是官員整體心向莫斯科。

蒙古的藏傳佛教曾在蘇聯時期大受打擊。（新華社）

而除了政治場域外，蘇聯也在蒙古推動了文化上的「大清洗」。其一來取締藏傳佛教，禁止了蒙古行之有年的成吉思汗崇拜；二來推動蒙文字母革命，於1931年正式開始蒙文拉丁化的進程。

若由蘇聯本土的視角觀之，蒙文的拉丁化不只有戰略考慮，更兼容意識形態因素。早在十月革命後，列寧便奉國際主義之名，致力推動蘇聯各民族的文字拉丁化運動，改革對象便是那些本無文字、或以傳統字母為文的語言，除蒙古國外，阿塞拜疆、蘇聯布里亞特蒙古人與中亞地區加盟共和國也同在其中。

然而天有不測風雲，列寧去世後，斯大林親手終結了蒙文拉丁化的進程。原因在於，斯大林認為「共同文化」對於人類的統攝力遠高於「共同革命理想」，於是遂自1935年起推動「泛斯拉夫化運動」，蒙文的拉丁字母自然也因「斯拉夫價值不夠」而見棄，並正式在1941年被西里爾字母所取代。這場改革奠定了蒙古國此後的文字格局，從而導致內外蒙古在文字上成了兩個世界，直至今日。

斯大林上任後推行泛斯拉夫文化政策，終止了蒙古文拉丁化的進程，改以西里爾字母取代之。（Getty）

抹除蘇聯以塑歷史主體

若說蒙文的拉丁化尚帶一抹國際主義的理想色彩，則蒙文的西里爾化便可說是淪為蘇聯附庸的赤裸象徵。文字革命的口號背後，盡是蘇聯毫不掩飾的大國沙文主義與文化霸權。蒙古雖因蘇聯支持而自絕於南鄰，卻也自此陷入老大哥的桎梏中。種種不滿，終於在蘇聯崩解時衝向天際。

1990年，蒙古人民革命黨通過新黨章，將指導思想由馬克思列寧主義轉為社會民主主義，並允許多黨制；1992年，其又通過新《憲法》，改國名「蒙古人民共和國」為「蒙古國」，行議會制、開放信仰自由等。在俄國勢弱的情況下，要從制度刨除共產主義的形式並不難；與之相比，文化的改革則更顯複雜、戲劇化。

在蘇聯時代，蒙古文化的境遇就跟其國體一樣，受盡斯拉夫霸權打壓：不只老蒙文被西里爾字母取代，蒙文本身也被大量俄文詞彙入侵，甚至連蒙古人自己也多說俄語；此外蒙古長袍也讓位西服，城市中多是俄式餐廳，蒙古人不能過傳統的民族節日，就連民族英雄成吉思汗也被定調成恐怖分子。

正因斯拉夫文化的壓迫如此沉重，遂令蘇聯崩解後的蒙古，迎來一波民族主義狂潮。剎那間，列寧與斯大林的雕像倒下了，取而代之的是聳立的巨大成吉思汗，與刻上回鶻式蒙文的碑銘。被扼殺60餘年的蒙古新年查幹薩日（Цагаан сар/Tsagaan Sar），也終得重見天日；過去廣受打壓的藏傳佛教信仰，也回歸人們的內心世界中，各式宗教組織開始復甦。然而，文字改革卻不如推倒雕像容易。

蘇聯解體後，蒙古國開始拆除列寧與斯大林雕像。（Reuters）

早在1990年，蒙古民主改革後的第一號總統令，便是宣告國家將於1994年徹底放棄西里爾蒙文字母，全面回歸傳統的回鶻式蒙文；2003年，蒙古政府又出台《拉丁字母國家計劃》草案，以顯廢棄西里爾字母的決心，卻又表示此後將以被斯大林廢除的拉丁蒙文為官方文字；2010年，蒙古政府宣布公文和信函中必須使用回鶻式蒙文，蒙古公民的各類證件也須並列西里爾蒙文與回鶻式蒙文；2014年，蒙古議會再度公布將於2020年正式廢止西里爾蒙文。

由上述政令變遷可知，廢除西里爾蒙文是蒙古的必行之路，但此後究竟要以拉丁化蒙文取代之，抑或是要返古使用回鶻式蒙文，卻難有定論。而這又與蒙古的外交定位習習相關。

難以抉擇的鄰居們

冷戰時期，蒙古作為蘇聯附庸，在外交上奉行一面倒政策；尤其是中蘇交惡後，蒙古不僅斷絕與南鄰中國的多數往來，更充當蘇聯對華的軍事前線。然而當老大哥不復存在後，蒙古便不再服膺於俄國勢力。

自1990年代起，隨着中蒙關係好轉，蒙古與俄羅斯的貿易額驟降80％；但俄羅斯為維繫自己作為區域大國的地位，仍不放棄拉攏蒙古：例如大筆一揮，沖銷98%的蒙古國債，並計劃修建由俄羅斯到蒙古的油管等。然而，落花有意，流水無情，蒙古國顯然不太買賬。

1994年，蒙古國提出了《蒙古國對外政策構想》的決議，宣布奉行「開放、不結盟的外交政策」，意在維持自己與中俄兩國的平等來往，然此舉對俄國而言，無異是種打落水狗的背後芒刺；2011年，蒙古國又發表《對外政策構想》，提出「第三鄰國政策」，意在中俄兩位強鄰外，引入第三勢力加以平衡之，好維繫蒙古國的國家安全與民族獨立。放眼世界，蒙古理想的第三鄰國，不外乎美國、歐盟與北約等西方勢力。

蒙古國於2011年提出第三鄰國政策，意在引入西方勢力，平衡中俄。圖為蒙古國總統巴特圖勒嘎（Khaltmaa Battulga）於2019年7月31日訪美之景。（AP）

於是在政府有意招攬下，西方公司大舉投資蒙古礦業，其國內主要礦業公司Oyu Tolgoi便由加拿大和英澳公司共同持有；同時中國也取代俄羅斯的地位，成為蒙古最大的貿易伙伴。而這便是蒙古何以在拉丁蒙文與回鶻式蒙文間擺盪的原因。

由文化地緣的角度觀之，拉丁蒙文承襲了當年國際主義的精神，象徵蒙古意欲融入西方世界的初衷；回鶻式蒙文則代表回歸民族傳統，進而與帝國曆史和解的心情，也透露着欲與南鄰內蒙、中國交好的盼望。

而在拉丁與回鶻的兩端間，則盡顯俄羅斯喪失經濟與文化話語權的蒼白。如今蒙古雖仍以西里爾為官方字母，卻已鮮少人對俄語感興趣，年輕人多以英語為第一外語，就連在社群網站上發表評論，也都有高達半數使用拉丁蒙文。西里爾蒙文之所以沒像列寧般被推倒，可說全憑70多年累積的語言慣性。

此次蒙古國雖宣布將於2025年起全面恢復回鶻式蒙古文，但考慮到其與西方的交好，以及西里爾蒙文市場猶在等因素，前景可謂撲朔迷離。

然而俄國經歷百年耕耘，卻終要面對自己漸失遠東附庸的事實。那西里爾的痕迹，就像草原上的積雪，始終要化在歷史的土壤裏。