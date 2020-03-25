新冠肺炎影響飛行安全？網瘋傳乘客太少致起飛時傾斜　真相是……

由於受到新冠肺炎疫情影響，航空業遭到重挫，許多班機目前都出現乘客坐不滿的情況。而近日在網絡上也流傳，飛機如果乘客太少，會導致起飛時發生傾斜的狀況，這樣的傳言最近在Twitter日語圈上流傳。

然而根據日本媒體J-Town採訪航空公司的負責人後證實，其實飛機在起飛之前，都必須要經過「載重平衡」（Weight and balance）的計算過程。

所謂的載重平衡，是將乘客所坐的位置、貨艙中所放的行李重量、飛機本身的重量都加入計算，以確保飛機能夠保持平衡。因此，單純因為旅客太少而導致傾斜的狀況，其實是不會發生的。

報道中解釋，由於這些步驟從機場報到時便開始進行，如果有人報到卻未登機，即使只有一個人，航空公司也必須將他的重量扣除。

不過，由於每位乘客的位置都經過嚴密的計算，一旦乘客隨意更改位置，就有可能會影響到飛機起飛時的載重平衡。特別是在空位較多的航班，更需要注意不該任意移動座位。一旦乘客將自己移動到不應該坐人的空位上，那麼飛機的起飛過程的確很可能會受到影響。

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