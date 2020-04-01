【新冠肺炎】年輕人不會變重症患者？　專家警告小心細胞因子風暴

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，多國祭出禁令要求民眾留在家中，但仍有市民無視禁令到處跑，甚至西方媒體報道不少年輕人偷偷舉辦「封城派對」。 在這次疫情中，老年人、長期病患者無疑是高風險群組，死亡率更高，但年輕人是否就不用擔心？外國專家就警告年輕人別以為年輕就安全，除了近來出現多宗年輕人病重甚至逝世的案例，專家也提醒稱，本來健康的年輕人有可能因遇上「細胞因子風暴」而病重，故此一樣要小心病毒。

專家提醒年輕人也不能對疫情掉以輕心，圖為3月18日在菲律賓馬尼拉機場，有兒童為防疫戴上透明塑膠頭套（Getty）

自疫情爆發後，死亡病例集中於年長人士與長期病患者，但並不代表年輕人之間沒有重症患者，英國駐匈牙利布達佩斯（Budapest）大使館的副大使迪克斯（Steven Dick）確診後在3月24日不治，年僅37歲；英國、比利時3月31日也爆出年輕人染疫離世的不幸個案，最年幼者分別僅13歲與12歲。英國3月30日下午公布，當天新增的367宗死亡病例中，其中28人生前沒有其他健康問題，包括一名19歲的年輕人。

英國駐匈牙利布達佩斯大使館的副大使迪克斯（Steven Dick）確診後在3月24日不治，年僅37歲（英國外交部）

對於健康的年輕人也有可能病重，專家就特別提到要警惕「細胞因子風暴」（Cytokine storm）。全國公共廣播電台（NPR）網站刊文稱，若以為年輕就能夠在疫情中安全的話，「你的免疫系統可能不同意」。

「細胞因子風暴」：失控的免疫反應

「細胞因子風暴」也稱為「炎症風暴」，意指一種失控的免疫反應，當人體受到病毒感染，出現免疫系統「防禦過當」的情況，促炎性細胞因子持續大量產生，不斷活化更多的免疫細胞聚集到炎症部位，過多的免疫細胞及多種促炎細胞因子引起組織充血、水腫、發熱、損傷，還可能引起其他感染甚至導致「全身炎症反應綜合症」，最終可能令患者器官損傷甚或衰竭，繼而引致死亡。

在疫情愈趨嚴重後，英國3月20日起關閉所有酒吧，減低市民聚集機會（路透社）

韓國26歲青年病重

不單是這次的新型冠狀病毒，過去的SARS、MERS疫情中，健康的年輕人也可能因過激的免疫反應致死。美國專家、湯瑪斯傑佛遜大學（Thomas Jefferson University）醫學系教授薩默（Ross Summer）就警告稱「你真的無法預測，無論是年輕或年老，你或是你愛的人，或是在雜貨店內打噴嚏的人，可能有一種隱藏的基因傾向，導致免疫系統對冠狀病毒反應過度。」他形容稱就如抽獎一樣。

韓國官員3月底就曾報告當地一宗26歲青年病重的案例，患者在確診後突然出現「細胞因子風暴」情況，加劇病情，要使用人工呼吸機及人工心肺，成為重症患者。

專家提醒年輕人別輕視這場疫情，遵守社交疏離措施。圖為3月22日在美國佛羅里達州一個沙灘，該處在疫情下已經關閉（Getty）

世衛：年輕人不能獨善其身

美國費城一間兒童醫院的深切治療部醫生菲茨傑拉德（Julie Fitzgerald）稱，難以估計誰的免疫系統會出現過激反應，情況如估計誰會對花生敏感一樣難。醫生也正在以不同測試希望找出會出現「細胞因子風暴」者，以及使用療法對付這種情況。

但專家更希望大眾知道病毒不會區分對方的年齡、地位等，「細胞因子風暴」在任何年齡層也有可能出現，正如世衛之前也警告稱，年輕人並不是在這場疫情中可以獨善其身的一群。