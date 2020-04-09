美國上古森林遺跡發現新品種細菌　或有助研發抗癌藥及可再生燃料

美國科學家在阿拉巴馬州海灣水面下，發現一座保存良好的上古森林遺跡。探險團隊去年底進行水下遠征，帶回一截古木，並在當中發現不少新品種細菌，可能成為人類開發新藥的契機。

這片上古森林位於阿拉巴馬州莫比爾灣（Mobile Bay）水下約18.3公尺處。科學家推估，距今約6萬年前，這片森林的老樹枯倒、被沉積物覆蓋，再被升高的海洋淹沒。直到2004年的颶風伊凡掃過海床和沉積物，才讓曾經的古森林重現光明（點圖放大瀏覽）：

採集到的古木因為被沉積物覆蓋，就像被鎖住6萬年，保存狀況非常完好，還能見到表面樹皮和內在顏色。研究團隊移除超過300種生物，並專注研究可將木材轉化為動物組織的船蠹（Shipworms），從中取出100個菌種。

研究團隊指出，他們找到許多新品種細菌，其中12個菌種正進行DNA定序，以評估能否用於製作新藥，目前至少已找出一種抗生素，正研究治療寄生蟲傳染的療效，也在研究新菌種可否製作紙張、紡織品、食品、動物飼料、精緻化學和可再生燃料。

「我們已在研究抗微生物和神經活動，研發止痛藥和抗癌藥。」猶他大學藥物化學研究教授海古德（Margo Haygood）說：「我們之前尚未從事抗病毒藥的研究，但本系正在加快進度，開始將病毒化驗納入研究計畫。」

由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行，往後潛水探索上古森林的活動都已暫停，但海古德仍表示，她和科學團隊正持續研究已取得樣本，希望今年就可發表論文。研究團隊也正在設法取得自主式無人潛水機（AUVs），以拍攝製作3D視覺圖並分享給全世界。

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