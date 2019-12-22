【舒緩咳嗽飲食】5大不吃藥緩咳方法！多喝暖水、食喉糖外仲有…

時序入冬，氣溫逐漸下探，咳嗽的症狀總是難以痊癒，除了用藥止咳外，還有哪些止咳良方呢？台灣弘森診所吳書毅醫生表示，咳嗽時建議可以多喝水以濕潤喉嚨並以沖淡分泌物，亦可適量使用蜂蜜或喉糖潤喉，但若咳嗽症狀遲未改善甚至加劇時仍應諮詢醫生的診斷與治療建議。

秋冬季節交替之時，許多人會因為感冒或是氣候變化而出現咳嗽症狀，若僅有輕微不適不想用藥治療，生活中有哪些方式可有助於緩解症狀呢？吳書毅醫生表示，咳嗽的原因常見有因分泌物刺激所引起的咳嗽反應，也有因環境乾燥引起的乾咳等，因此，緩咳的方式不外乎就是保持喉嚨濕潤，建議可嘗試以下幾種方式：

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咳嗽的原因常見有因分泌物刺激所引起的咳嗽反應，也有因環境乾燥引起的乾咳等。（GettyImages/VCG）

1. 多喝水：多喝溫熱水有助於濕潤喉嚨，改善因感冒造成的喉嚨腫痛，且有助於沖淡分泌物，以減少咳嗽反應。

2. 改善環境濕度：若是因環境乾燥造成的乾咳時，可使用加濕器來增加環境濕度，以改善乾空氣對喉嚨的刺激；然而，吳書毅醫生也提醒，若是經常下雨、環境濕度太高也可能造成喉嚨不適，這時則建議可使用除濕機以降低環境濕度。

3. 蒸氣治療：使用蒸氣機可有助於稀釋鼻腔或喉嚨的分泌物與黏液，幫助痰及鼻涕的排出，就有助於緩解咳嗽症狀。

4. 適量服用蜂蜜水：蜂蜜有潤喉之效，可將蜂蜜拌入溫開水中給1歲以上幼兒服用，以舒緩喉嚨不適。

5. 喉糖：口含喉糖可以刺激口水分泌，且部分成分有潤喉之效，也可幫助改善咳嗽症狀。但須注意若太甜的喉糖反而容易生痰，恐加重喉嚨不適感受；此外，年齡較小的幼兒也要注意誤吞或噎到的風險。

吳書毅醫生提醒，上述方式僅能作為舒緩咳嗽的輔助療法之一，若咳嗽症狀遲未改善或加劇時，最好積極就診查明病因，對症治療方能緩解不適。

咳嗽緩解相關問題，建議諮詢「小兒科、家醫科、耳鼻喉科」。

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