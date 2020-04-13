【新冠肺炎】日本多處限娛　鬧市如中魔法　途人銳減景象好陌生

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，繼東京、神奈川及埼玉後，大阪、千葉等府縣均決定自14日起，要求娛樂場所、大型商戶及公共設施關閉，以防疫情擴散。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月11日，大阪市中心，從航拍照片可見實際出入的人流較已往平日相當少。（Reuters）

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東京、神奈川及埼玉縣自13日起關閉所有娛樂場所，包括戲院、卡拉OK、酒吧等。公共設施如遊樂場、體育館等都會關閉，面積大於1000平方米的商場亦須停止營業。

大阪府、千葉、兵庫、福岡縣將在14日加入行列，要求縣內娛樂場所、大型商戶及公共設施關閉。其中大阪府決定停業要求至5月6日，大阪政府在13日會議後表示，鑑於感染者有增加傾向，措施是要防止疫情在大阪爆發。大阪知事吉村洋文表示將增派警察在晚上巡邏，防止人群在繁華區聚集。

北海道發布緊急共同宣言

另一方面，北海道與札幌市在12日發布「緊急共同宣言」，就無法追縱源頭的感染者增加，宣布札幌市全部學校及全北海道公立學校，自14日起至5月6日停課。

北海道暫時未發出如東京大阪等要求所有商戶暫停營業措施，但已關閉公共設施，並要求飲食店在晚上提早關門，防止人群在晚上聚集。