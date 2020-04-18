【新冠肺炎】平民日記：塞爾維亞電影人　封國後只能以尿片作口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）已然成為百年來最嚴重的全球公共衛生安全危機。值此疫情期間，每個人都被捲入其中，每個人都有其獨特的感受。有些人的經歷令人悲傷，有些人的經歷則可令人會心一笑。 《香港01》嘗試聯繫那些願意分享故事的普通人，將其不平凡的內容予以呈現，希望能帶讀者更清晰地認識、理解、看待這場全世界共同面對的經歷。

以下這段故事的主人翁Slavko Kalanj是一名塞爾維亞交換生，是北京電影學院導演系的最後一年本科生。2020年1月中旬，就在新冠肺炎引發全球關注之前，Slavko為拍攝其畢業作品，由北京飛回了塞爾維亞。 塞爾維亞是中國最早派遣醫務專家團隊、最早予以物資支援的國家。其總統武契奇（Aleksandar Vučić）在歐盟限制醫療資源出口之後痛批「歐洲團結只是童話」，轉而向中國求援的演講視頻，在大陸廣為流傳。另一方面，塞爾維亞作為已解體的前南斯拉夫（Yugoslavia）最主要的一部分，與中國在冷戰期間有深厚的歷史淵源。及至1999年5月8日中國駐南斯拉夫大使館被美軍「誤炸」，造成3名中國記者死亡，數十人受傷，大使館建築嚴重損毀，「南斯拉夫」、「塞爾維亞」、「貝爾格萊德」這些詞彙，更在中國人印象中多了另一層含義。 近期以來，包括微信朋友圈、微博、抖音等中國大陸各大主要資訊平台大量報道歐美疫情。而在這當中尤為特殊的一個國家，便是塞爾維亞。 4月初，在與01記者的對談中，Slavko以第一視角的方式講述了他作為一名旅華留學生，在被病毒侵襲的母國拍電影的故事——一個充滿了誤解、沮喪和憂慮的故事。

其記錄將分為上下兩篇刊布。本篇為第二篇。

上篇：【新冠肺炎】平民日記：從北京到塞爾維亞 疫區拍戲「難過戰區」

4月10日，塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心一座大樓冷冷清清。（AP）

3月16日，我們的電影拍攝終於結束。拍攝期間，整個劇組也會互相傳短訊，檢查健康狀況。所幸沒人出現過嚴重的健康問題。

貝爾格萊德市的商舖仍然開門，但此外一切活動都停止了。我們去倉庫拿道具的時候，那裏的職員在打電動。他告訴我，只剩我們一個劇組了，我們是他們這段時間唯一的收入來源。

Tomek本應在第二天離開。但他的航班被取消了，因為位於華沙的機場已經關閉。好在我們又設法預訂了17日下午2時飛往柏林的航班。之後的路程，Tomek將搭乘德國當地的火車，再徒步穿越邊境，希望能找到送他回家的巴士。儘管路途艱辛，我們還是幸運的。

17日中午，我們來到貝爾格萊德機場，而我們的總統就在這時宣布會關閉機場，直到另行通知。好幾個航班遭到取消。幸運的是，Tomek最終還是趕上了飛機。

他走之前給我留下一個口罩，我很高興，因為到處都找不到口罩了。回程路上，我順道去我的音效師家裏，交還一些材料。他問我有沒有手套和口罩，聽說我沒有，他就拿出一個包裹，讓我兩樣都拿一些。

我真他媽的運氣好。

自疫情開始以來，歐洲國家都面臨口罩的嚴重短缺。(Getty)

之後輪到Krishna離開，他將飛回印度。抵達機場時，我們戴上了手套和口罩。一位保安說我們不能進入大樓。我問他卡塔爾航空的服務台是否在工作，他只是回答：「我不知道，我只知道機場已經關閉，沒人能進去。」

Krishna想去大使館，而我必須把電腦送去剪輯師那裏，兩人方向相反。剪輯師住在機場西北方的一個村落，印度大使館則在南邊，我選擇往南走。路上見到一個加油站，於是我停好車，想給手機餘額增值，再買包煙。

加油站裏有幾個人，但只有我與收銀員戴了防護用品。收銀員看見我的時候很害怕，眼裏充滿恐懼。除了手機增值和香煙，我還買了兩樽果汁，路程總共一個小時，我需要喝點東西。我付錢的時候，收銀員聲音顫抖地問我：「你戴着口罩和手套，是生病了嗎？為什麼還這樣在外走來走去？」我只是淡淡地回答：「我當然可以」。

Crown Prince Alexander and Crown Princess Katrine of Serbia lit lights today in the royal chapel of the Palace of Belgrade for the 39 people who have died from the coronavirus in Serbia. pic.twitter.com/zf7wJj33fJ — Oskar Aanmoen 🇳🇴 (@OAanmoen) April 4, 2020

上車後，我將手機遞給Krishna，讓他給大使館打電話。趁着Krishna通話時，我們則往北邊駛去，去給剪輯師送電腦。

我對收銀員的行為感到很惱火。戴口罩出行，這在中國是很正常的事情，來到塞爾維亞就變得不正常。僅僅因為我佩戴防護裝備，就意味着我感染病毒了嗎？她也有戴裝備，為何她不害怕其他什麼也沒戴的人呢？難道這意味着他們都是健康的嗎？僅僅因為我戴着口罩和手套，我就變得很可疑？Krishna勸我冷靜，但是我做不到。整整一天，我都在為這件事心煩意亂。

為了拍攝畢業作品，Slavko（中）於1月15日回到了塞爾維亞。當時，科學家還未正式證實新冠病毒人傳人，武漢還未封城，北京也還未有確診案例。（Slavko本人提供）

自從我回到塞爾維亞，人們就開始開我玩笑。我看着鏡子裏的自己，想看看自己是否像個亞洲人。一點也不像，不過拍戲的確讓我的臉色變得很難看。這些日子裏，我要承受周遭的壓力，而且每日只睡4小時，讓我看起來極度疲憊。

後來我冷靜了下來，卻還是無法理解塞爾維亞人的思維方式。第二天，我開車送朋友母親去醫院，再次戴上口罩和手套。我朋友的母親則用棉質的紙尿片捂住臉。我們買不到口罩，只能想別的辦法。

我在醫院對面讓她先下車，再去找停車位。往回走的時候，我見到路上有一半人都把圍巾、紙尿片之類的東西套在臉上，還有一半的人根本不在意。

我走進藥房，想買點增強免疫力的東西，因我害怕再不採取措施，自己可能會生病。如今去看醫生也並不明智。藥劑師也戴了防護裝備，她很高興看見我也這麼做。我告訴她在加油站的經歷，她也勸我冷靜下來，「大家都不明白在發生什麼，我們從沒面對過這樣的事，但人們很快就會明白過來」。

4月13日，一名貝爾格萊德男子望向街頭，對新冠肺炎的恐懼使貝爾格萊德市大部分活動減慢。(AP)

接下來幾天，大家還是很怕我，還會問我是不是感染了新冠肺炎。那時我已經不想再挑起這個話題。

親愛的塞爾維亞人，當我告訴你們病毒已來到我們的家門口，不要拿這件事開玩笑時，你們仍舊樂此不彼。如今我們實行宵禁，從周五下午直到周一早上都困在家中，你們這時才總算意識到問題的嚴重。終於，現在大家都去買口罩、手套和消毒洗手液。那些之前嘲笑我的KOL朋友，終於也開始告誡人們留在家中。

所以親愛的讀者，我可以告訴你們，歐洲民眾現在都戴口罩，但就在一個月前，他們連在家裏待一天都做不到，並且認為戴口罩的人都有病。人們受到生命威脅時，你很容易讓他們聽從指令。當初這件事發生在別人身上，他們卻沒想到自己也可能中招。