【新冠肺炎】Working Holiday末日？失業澳洲人搶外籍背包客工作

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過去一個月以來，英國籍背包客Ryan James每天從布里斯本的青年旅館打電話找澳洲鄉下的工作，但在新冠肺炎疫情期間，Ryan James「什麼農場工作都找不到」。

彭博社報道，Ryan James和其他11萬8000名持有打工度假簽證的背包客和失業澳洲人搶工作。背包客無法獲得澳洲政府對失業民眾的緊急補助。Ryan James表示，背包客將被「嚇跑且不會再回來」。他向總值480億澳元的農業發出警告：「一切恢復正常的時候，他們將再依賴我們（背包客）」。

新冠肺炎疫情期間，Ryan James表示「什麼農場工作都找不到」。（示意圖／Unsplash@stijntestrake）

這可能對澳洲採收和加工農產品的能力產生長遠影響。儘管農業團體表示，隨着澳洲本季失業率預測增長一倍至10%，農場工作需求暴增。但分析澳洲經濟40年的經濟學家Saul Eslake表示，居家避疫措施結束後，澳洲將會再度需要依賴國際勞工，可能出現勞動力短缺。

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Saul Eslake表示：「背包客返國而且沒有人取代，問題就會出現。雖然可以理解政府必須對福利措施設限，但這可能會變成未來背包客考量是否到澳洲的因素之一」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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