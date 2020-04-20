【新冠肺炎】印度新郎千里騎單車返鄉成婚　臨門被攔慘遭隔離14天

美國CNN報道，印度一名在旁遮普邦（Punjab）盧迪亞納（Ludhiana）工作的24歲準新郎喬漢（Sonu Kumar Chauhan）原訂4月15日在家鄉北方邦（Uttar Pradesh）成婚，但當局為防堵新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）實施的封鎖政策使他無法返鄉。他最後決定騎單車踏上這段1000公里的返鄉路，卻在北方邦被警方攔截並隔離。

喬漢表示：「經過和朋友多次討論，我們決定踏上長達1000公里的返鄉路。」他當時和3名友人同行。但喬漢和朋友們抵達北方邦時被警察攔截，計劃泡湯。

喬漢說：「我們日以繼夜騎了一周單車，於舉行婚禮的2天前在北方邦伯爾拉姆布爾（Balrampur）檢查點被警察攔截。如果我騎完剩下的150公里，就能順利結婚了。」

喬漢和3名友人將被隔離14天，如果他們這段期間沒有出現新冠肺炎症狀，隔離期結束後就會被送回家。印度政府3月24日宣布全國封鎖，政策將持續到5月3日。

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