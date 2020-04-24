從上海回程運載醫療用品往冰島航班　機師用航線畫愛心致敬醫護

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情依然持續在全球延燒，而首當其衝的莫過於身處第一線的醫護人員，不但要面臨感染風險，還要承受精神壓力。於是冰島就有一位駕駛載着醫療用品飛機的機師，利用航線畫了一顆愛心，以獨特的方式向醫護人員致敬。

有熱心網友分享該名機長用航線「畫愛心」的過程（點圖放大瀏覽）：

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根據外媒報道，20日有一架冰島航空的班機，載滿冰島所需的醫療用品，從上海飛往冰島。

到了冰島首都雷克未雅克（Reykjavik）時，這位不願具名的機長決定「微調」自己的飛行任務，在兩家醫院上空用飛航路線畫了一顆愛心，最後才回到總部凱夫拉維克國際機場（Keflavík International Airport）。

專門追蹤即時航班資訊的網站Flightradar24將這航班的行經路線圖上傳到Twitter，吸引超過1.7萬名網友為此感動並「畀like」。

這樣的航程改變，使飛行時間增加9分鐘，有不少網友質疑是否會浪費寶貴的醫療時間。但也有許多網友認為「Twitter上需要更多這種溫暖的消息」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】