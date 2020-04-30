【新冠肺炎】疫情折射下　英美醫療制度孰優孰劣?

本專題上篇文章提到，美國及英國兩國應對新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情之下，所呈現出的「醫療貧富懸殊」缺陷。美國制度，是以私營醫保為骨幹的典型；英國制度，則是全民醫療的範例。兩者之間，孰優孰劣？美國學者 Nora Groce 對這條命題有切身體驗和深刻見解。

上篇：【新冠肺炎】疫情下英美體制的「醫療貧富懸殊」

英國NHS醫護及公眾，以掌聲紀念因抗擊新冠肺炎而患病身故的醫護人員。（AP）

英美兩國在醫療資源分配下皆見階級差異。英國的國民保健服務（NHS）致力落實公平醫療原則，照顧經濟能力較差的普羅大眾，惟碰上新冠肺炎疫情，加上近十年來緊縮資源，醫護人手不足，公私營體系的「合流」並非一時三刻可以達成，所以在應對新冠肺炎的考驗上，英國醫療體系在執行方面出現落差。

以私營醫保體系為骨幹的美國醫療制度，面對疫情大流行的考驗，更是突顯其制度的結構性問題。很多不符合聯邦政府公家醫療資助標準，卻又沒有私人醫保計劃（或只買了免賠額較高的低階醫保計劃）的人士，缺乏醫療安全網保障，成為「被遺忘的一群」。美國「醫療階級懸殊」困局，在新冠肺炎疫情之下表露無遺。

在美國紐約，有醫護人員鼓掌打氣，冀與公眾一起共渡時艱。（AP）

英病患：享國民保障 藥費有限

對於英國和美國醫療制度孰優孰劣，在倫敦大學學院（University College London）擔任流行病學教授的美國學者 Nora Groce 因患頑疾而有切身體會。Nora與姐姐Nancy同樣患有家族性遺傳癌症，Nora在2008年移居英國後，獲NHS的公家醫療安全網保障。生活在美國的Nancy則自行購買私人醫保，由於預期自己將要為治療遺傳病而付上巨額醫藥費，所以購買了高保費、高保額的私人醫療保險。

十多年來，她倆先後在英美兩國治療癌症。Nora受惠於NHS的保障，只需支付處方藥物的費用（政府限制處方藥物的售價，一般不高於9英鎊）。「我從未收過賬單，唯一要簽署的表格便是手術授權書。」Nora說。

美國流行病學教授 Nora Groce。（受訪者提供）

美病患：巨額保費＋高昂賬單

Nancy在美國接受治療的經歷則與Nora截然不同。在診療的過程中，Nancy先後收到多份賬單，記錄着複雜的收費條目。同時，Nancy在過程中需要處理多份繁複的文件，還要不時預支醫療部份費用，事後再向保險公司索賠。而且，當中很多賬單甚至未能獲得賠償—要知道，Nancy購買的已是價格高昂的高階醫療保險計劃。Nancy最後為療程付上1.4萬美元（約10.9萬港元），每年繳付的保費還未計算在內。

「很明顯地，這次新冠肺炎同時揭露了兩國醫療體系的不足。但我相信，美國醫療體系的表現更加不濟。」Nora向《香港01》表示，這場世紀公共衞生危機對英美兩國的醫療體系都是一次重大考驗。

在美國公私營醫保制度下，病人有時需要付上昂貴的醫藥費。（Getty Images）

她指出，新冠肺炎疫情顯示了英國醫護人員和醫療資源不足，以及政府未能全力支援下的醫療危機，她寄望英國政府可以為NHS體系注入更多資源。

至於美國的情況，Nora認為今次疫情開啟了一道大門，讓各界深入反思美國醫療制度的結構性問題，以及認真審視全民醫療保險的迫切需要。

美國在將來會否推行全民醫保制度？各界持份者至今依然討論得臉紅耳赤。（Reuters）

「牟利（for-profit）、競爭性（competitive）的醫療體系，讓很多新冠肺炎患者被迫支付昂貴的醫療賬單—這恰恰區隔了那些負擔得起（醫藥費）的人和那些沒能力負擔的人。」她說。

上文節錄自第211期《香港01》周報（2020年4月27日）《從醫療體系窺探英美抗疫成效 醫療貧富懸殊種苦果》。

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