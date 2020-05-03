新冠疫情致德國「熔噴不織布」行情狂飆　香港交易員出價10倍搶購

別提閃閃發光的金、銅、銀或鋼了，當前最炙手可熱的大宗商品叫熔噴不織布（melt-blown），在新冠肺炎疫情導致全球鬧口罩荒前還很少人聽說過。但此時，這種用來生產醫療口罩協助醫護抗疫的合成纖維，卻像「金羊毛」般珍貴。

英國媒體5月1日報道，歐洲生產商簡直不敢相信，亞洲買主為搶購熔噴不織布，價錢再高也願意買。歐洲不織布協會（Edana）會長Pierre Wiertz說：「某家香港交易員最近出價每公斤100歐元，相當於新冠危機前十倍的價錢。」

隨著疫情蔓延全球，世界各地都瘋搶醫療用口罩，但此刻不只缺口罩，連製造口罩的材料也變得很稀有，而其中最重要的就是熔噴不織布。

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這對不織布生產商不啻是大利多，例如歐洲最大熔噴不織布製造商Innovatec就是受惠者。單是這家位於德國西部城鎮特羅斯多夫的家族企業，就佔全歐陸超過50%的產能。Innovatec多年來默默生產無人問，卻因新冠病毒肆虐而一舉成名天下知。

Innovatec老闆Christian Klöber說：「我從來沒想過，熔噴不織布有可能變成這麼受珍視的商品。亞洲買主開給我們的價錢，簡直令人目瞪口呆。」

新冠肺炎疫情導致醫療口罩需求暴增，帶動主要材料熔噴不織布的行情水漲船高，嘉惠供應商如德國的Innovatec。（美聯社）

荷蘭智庫Clingendael Institute中國研究員Sanne van der Lugt說，在中國，疫情爆發前的熔噴不織布行情約每公噸人民幣2萬元（2,825美元） ，現已飆漲到人民幣40萬元（56,500美元），足足是之前的20倍。

她說：「中國現在每天生產200萬個歐規FFP2等級的口罩，若有更多的熔噴不織布，產量遠不只是如此。」

往年，Innovatec熔噴不織布的內銷市場不大，因為德國不生產口罩，都從中國等地進口。但情況將改觀：最近約50家德國公司贏得政府標案，將從8月起，每周生產1,000萬個特製的FFP2口罩和4,000萬個OP口罩。

Klöber說：「此刻就像湧現一股淘金熱，因為政府已提供價格保證到2021年底。」

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Innovatec可望是德國需求大增的最大受惠者。去年底該公司就訂了一條熔噴不織布全新生產線，新冠疫情爆發後再加碼投資兩條。該公司總經理Daniel Krumm說，這三條產線讓Innovatec生產如虎添翼，應能應付85%的德國熔噴不織布需求，足敷一年生產40億個OP口罩之需。

Edana會長Wiertz說，歐洲的熔噴不織布產量將呈三倍增長，從3月時月產500公噸，到年底時可望提高到月產1,500公噸，足以供應月產15億片口罩的用量。但在需求急湧之際，可能免不了出現供應瓶頸。他說：「在歐洲，任何製造醫療口罩的新手，現在至少得等上三、四個月，才能取得所需的熔噴不織布。」

不僅熔噴不織布很搶手，製造這種材料的機器也很熱門，這讓另一家德國公司Reifenhäuser Reicofil的訂單如雪片般，從歐洲、亞洲和美洲等地飛來。全球約75%的衛生和醫療不織布都產自於Reicofil的設備。

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