【新冠肺炎】LV響應法政府製作口罩　5圖看清「名牌罩」生產過程

LOUIS VUITTON（簡稱LV）宣布投入非外科口罩生產，動員300名工匠打造數以萬計的非外科防護口罩，以響應法國政府的呼籲。

LV將位在法國馬爾薩、德龍省（Drôme）聖多納（Saint-Donat）、阿列省（Allier）錫烏勒河畔聖普爾崁（Saint-Pourçain）、芒什省（Manche）迪塞（Ducey）及旺代省（Vendée）聖弗洛朗斯（Sainte-Florence）等地的工坊，改為口罩生產線，動員300名工匠製作數以萬計的非外科防護口罩，響應政府因應新冠肺炎的疫情。

LOUIS VUITTON IG 5圖曝光「名牌罩」生產過程（點圖放大▼▼▼）

LV首席行政總裁比爾克（Michael Burke）也親自視察聖弗洛朗斯的工坊，由22名工匠率先復工自願參與，積極生產口罩以供前線的醫護人員使用。聖弗洛朗斯Marpa護養院院長Correira女士，以及埃薩爾昂博卡日Saint-Vincent de Paul療養院院長Gaborieau先生，也在開工時與比爾克一起拜訪自願復工的工匠，兩間機構將首波獲發工坊生產的口罩。

目前這批非外科口罩已獲各監管機構批准，由LV與紡織業地區組織Mode Grand Ouest共同製作，比爾克在參觀聖弗洛朗斯工坊時，向自願參與的工匠致謝，感激他們的無私奉獻，並發表「作為紮根法國的主要品牌，LV希望略盡綿薄之力協助生產口罩，免費派發給區內醫療護理機構，以保護高危險族群人士免受感染。」

相關圖輯：假如擔心口罩不夠用，醫學會前會長蔡堅指以下方法重用口罩可行（按圖瞭解▼▼▼）

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