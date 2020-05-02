【新冠肺炎】滯留澳洲不獲政府援助　民間有愛收留背包客

澳洲可說是世界各地背包客的淘金地，當地亦依賴持工作假期簽證的外國人到農場打工。不過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）來襲導致背包客大失預算，一方面未能負擔得起昂貴的機票回國，另一方面受封城等措施所限難覓工作維生。徬徨無助之際，幸得有心人發起行動，收留背包客。

來自英國的詹姆斯（Ryan James）在過去一個月每一天都在打電話求職，希望覓得農場工作，可惜事與願違。26歲的詹姆斯身處布里斯班（Brisbane）的旅館，與另外16名背包客同住。他們與其餘11.8萬名持工作假期簽證的外國人一樣，都未能取得來自澳洲政府的緊急援助。

最終會嚇跑背包客，他們再不會回來。當一切恢復正常，他們（澳洲人）將再次依賴我們。 背包客詹姆斯

澳洲悉尼邦迪灘最近有青年旅館的住客不理社交限制舉行派對，背包客擔心農場主人因此認為他們帶有病毒，導致求職更加困難。圖為4月28日，澳洲悉尼邦迪灘有人準備滑浪。（美聯社）

農業依賴背包客 有難卻不同當

澳洲的背包客只要在農場工作滿3個月，便可以根據工作假期簽證申請逗留2年，對年輕人極為吸引。換個角度來說，背包客對澳洲經濟也扮演不可或缺的角色。根據澳洲農業與資源經濟科學局2018年調查，外國勞工佔季節性農場工作的三分一。一旦勞動力出現短缺，價值480億澳元的農業將面臨挑戰，農場或缺乏人手採摘收成。

總理莫里森（Scott Morrison）政府卻無視背包客的苦況。政府堅持城市的背包客必須自我隔離14天才可到鄉村地區工作，但他們居於人多的旅館，要自我隔離幾乎是不可能的任務。澳洲居民享有每兩周1,500澳元的緊急援助金也不包括持工作假期簽證人士和外國學生。莫里森強調，政府必須將焦點放在國民身上，甚至無情地說要無法維持生計的人返回原本的國家。

澳洲總理莫里森促請無法維持生計的背包客返回原本的國家。圖為5月1日，莫里森在堪培拉出席記者會。（美聯社）

政府無情民間有愛 號召收留背包客

背包客苦無出路之際，有人發起「收留背包客」（Adopt a Backpacker）的行動。珀斯（Perth）護士黑爾（Helen Hale）便是首批透過網上群組收留背包客的當地人。她說：「我不忍心讓這些可愛的旅客在路邊紮營，無水無電，也沒有衛生設施。」她後來一共收留了3名背包客。

希利（Brie Healy）亦收留在偏遠小鎮湯姆普賴斯（Tom Price）的背包客。她希望背包客可以在解封之後繼續旅程，「澳洲人一直收留背包客，往後也如是。我希望政府在疫情後延長簽證，讓這些旅客可以完成他們的夢想假期，可以為我們的經濟作出貢獻，再次獲歡迎。」