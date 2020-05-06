疫情下的迪士尼世界：上海率先重開　其餘樂園距離復工還有多遠？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續數個月後，上海迪士尼樂園終宣布將率先在5月11日有限度重開，但全球其餘樂園還未有復工日期，令迪士尼的處境仍然非常艱難，該集團的上季盈利大跌90%。 其他樂園何時重開，將要取決於各地的防疫法規，就算同在美國之內，外界也估計佛州的迪士尼世界可以較加州的迪士尼樂園提早重開。但「奇幻世界」在疫情之下也難如往昔一樣，美國媒體報道，在重開之後，當地迪士尼除了控制人流外，也要排隊時保持社交距離、65歲以上員工暫不上班、減低室內人數等等。

新冠肺炎疫情前的迪士尼樂園內，有眾多卡通人物出現為遊客帶來歡樂（Facebook@WaltDisneyWorld）

迪士尼重開有多重要？

迪士尼樂園何時能夠重開成為美國輿論的熱門話題，皆因全球迪士尼樂園的員工數以十萬計，該集團4月底宣布為節省成本要員工放無薪假時，就已牽涉約10萬人，影響巨大。

美國其他商家也想迪士尼盡快重開，例如西南航空行政總裁凱利（Gary Kelly）就公開表示，迪士尼樂園有助帶動航空公司生意，是讓旅客回歸的重要角色，直接指迪士尼世界需要重新開放。

在疫情爆發後，迪士尼有10萬員工要放無薪假，圖為迪士尼主題公園內照片（Facebook@WaltDisneyWorld）

同在美國 重開時間不一

但在疫情之下，各地迪士尼要重開自然不容易，香港迪士尼固然未重開，東京迪士尼在2月底關閉後，重開日期也是一拖再拖，最新推到5月中；法國巴黎迪士尼表明要關閉至另行通知，當地政府已規定9月前禁止一切有超過5000人的大型聚會。

至於在美國，外界已估計佛州的迪士尼世界與加州的迪士尼樂園的復工時間不會一致，其中佛州迪士尼有可能較早重開。

這與美國各州的法規有關，《今日美國》（USA Today）報道，加州的防疫方案更為保守，預計加州迪士尼要關閉數個月，佛州迪士尼則有可能在數個星期內重開，這是因為在佛州迪士尼所在的橙縣（Orange County），當地政府已向主題樂園發布指引，說明在疫情下重開的要求。

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疫情之下的「奇幻世界」會是怎樣？

迪士尼樂園要一邊防疫，一邊做生意，便要滿足指引的要求，包括在首階段重開時，只容許重啟一半的營運能力，至第二階段提升至75%的營運能力，在這兩個階段，65歲或以上的長者員工都應該留在家，而不是上班。

指引又要求旅客在排隊時要保持社交距離，相隔1.8米，另外在樂園餐廳內，每張枱同樣要相隔1.8米；在樂園酒店內，客房內不會再提供咖啡機、杯具，房間門匙也要在每次更換客人後消毒；至於在樂園戲院內，各人分組而坐，首階段不能超過4人一組，且各組之間要相隔起碼兩個座位的距離，在第二階段，則放寬為每組最多6人，各組之間要相隔一個座位。

在疫情期間，迪士尼也推出布口罩（Facebook@WaltDisneyWorld）

在疫情之下，迪士尼員工也要作出改變，他們將要接受培訓，了解如何與顧客在無接觸之下互動，學習保持社交距離及會收到額外的防疫裝備。美國媒體便形容，在重開之後的迪士尼樂園，它們可以看起來和感覺起來很不一樣。