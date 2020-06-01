逆權選美Misbehaviour｜婦解運動下意外誕生　第1位非裔世界小姐

電影《逆權選美》（Misbehaviour，編按：7月9日香港上映）由女星Keira Knightley（編按：姬拉麗莉）主演，改編自1970年轟動全球的選美大賽，當年的「世界小姐」（Miss World）選美大賽不僅是全球收視率最高的節目，收看人數超過一億，更堪稱是史上最鬧的選美比賽。

Keira Knightley率領的「婦女解放運動」團體衝上直播現場大鬧，以此擾亂比賽的進程，她們的出現雖然讓現場和坐在電視機前的觀眾大吃一驚，但她們的信念也間接改變比賽結果，誕生第一位黑人世界小姐。

本尊現身首映風華不減 點圖瀏覽劇照及當年選美真實情況：

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先前受訪時，Keira Knightley表示大家都應該對這段故事有所認識，她說：「身在相對公平的世界，我們都應該好好地向那些為了不公不義而努力的所有人致敬，這段歷史絕對值得我們了解。」

Keira Knightley表示，當初看到劇本最心動的原因，是因為電影除了還原這一段歷史的面貌，也更加深入地探討每個角色的內心故事；她說：「電影最吸引我的地方，就是包含了不同角色看待選美比賽的角度，除了女權運動者及選美參賽者外，也會看到男主持人在比賽中的態度，每個人在僵化體制下做的選擇都不一樣，這也是電影最有趣的地方。」

《逆權選美》講述1970年代的世界小姐選美大賽，被新成立的「婦女解放運動」團體視為對女權的傷害。憤怒的莎莉（Sally Alexander，Keira Knightley飾）率領一群為女權發聲的人士，闖上選美舞台干擾比賽直播。雖然她們立刻被驅逐，選美結果卻在她們的推波助瀾下有了驚人逆轉，一位不畏反對堅持參賽的黑人女性，竟因此以黑馬之姿成為首位奪下世界小姐的黑人。該片預計7月9日在香港上映。

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