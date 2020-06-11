【新冠肺炎】診所關閉避孕無門　印尼或現疫後嬰兒潮

「你可以進行性行為。你可以結婚。不過不要懷孕。」男歡女愛是人之常情，不過印尼的醫護人員卻忙於宣傳「家庭計劃」，呼籲夫妻避孕。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，醫療診所等紛紛關閉，印尼很多婦女未能取得避孕用具。政府擔心疫後將出現嬰兒潮，影響現時推廣的生育政策。

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國家人口和家庭計劃局從發放避孕用具的診所和醫院取得資料，估計4月期間，約1,000萬對夫婦停止避孕。很多婦女因為診所關閉而未能取得避孕用具。也有人擔心感染病毒而拒絕前往診所或醫院。

印尼每年有大約480萬名嬰兒出生。主管家庭計劃局的婦產科醫生瓦爾多約（Hasto Wardoyo）預期，明年將迎來疫後嬰兒潮，保守估計額外有37萬至50萬嬰兒出生。

為了於四年內將兒童發展遲緩的問題減半，總統佐科維多多（Joko Widodo）的政府提倡小家庭。印尼貧窮人士能夠免費取得避孕用具，政府代表也會探訪所有年輕夫婦，鼓勵避孕。

局方指出，約半數印尼婦女以注射荷爾蒙的方式避孕，每月或每三個月需要注射一次。另外兩成人服用避孕丸，如果有政府保險便需要每月領取。雖然有避孕套供應，不過已婚夫婦並不愛用。不過疫情期間，政府要提供避孕方法，便要另覓出路。

政府已經修例容許將避孕用具直送家居，也讓婦女可以每次索取逾一個月份量的避孕藥。自4月起，政府開始同時運送緊急糧食和避孕用具給所需家庭。瓦爾多約表示，「我們進行免費注射。我們也帶同避孕丸。」當局也透過社交媒體等渠道宣傳，呼籲延遲生育的計劃，好讓政府的生育政策不會功虧一簣。