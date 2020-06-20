疫情下發展中國家的女孩　為何半步不敢離開河邊？

突如其來的新型肺炎疫情，令學校停課、工廠停工，很多人被逼於家中隔離。疫情更意外地使一群在發展中國家的女孩半步都不敢離開河邊，當中原因為何？

世界彷彿停擺了，有一樣事情卻永遠不會停下，那就是月經。全球每天都有8億個女性來經，而不少都為此而深感懊惱。以所羅門群島的女孩為例，她們因為疫情引致的物資短缺而無法得到衛生用品，只好持續留在有水源的位置，用水清洗經血，生活大受影響。國際培幼會於五月期間與全球24個國家共61位衛生項目專家進行調查訪問，了解不同國家的女孩在疫情下遇上的「月經問題」，並從中歸納出五大情況：

在肯尼亞，很多公共洗手間都要收費，而在疫症失業潮下，很多家庭都未能負擔這筆費用，女孩只好另覓水源，解決月經需要。

一、製造及運輸業停擺 衛生用品何來？

「我之前都是從學校領取免費的衛生用品，但現在停課，店裡的衛生巾又被搶購一空，我該怎麼辦？」來自肯尼亞的戴安娜說道。為防止新型肺炎疫情擴散，多國都實施嚴謹的防疫隔離措施，因而導致貨運停滯，這情況在原本交通困難的偏遠地區帶來更大影響。

有近73%的專家認為貨物供應鏈斷裂加劇了女性缺乏衛生用品的情況，而由於存貨少、隔離時間長及恐慌性搶購物資，造成了貨架被清空而無法及時補貨的現象。

二、廁所及衛生設施短缺

受訪的61位專家中，68%認為疫症使更多人無法使用廁所及衛生設施。根據培幼會的統計，全球有約5億人不能輕易接觸到符合月經期間衛生需要的設施，有些只能使用沒有門、沒有垃圾桶和水源的旱廁，有些更要冒着被侵犯、被野獸襲擊和受細菌感染的風險在田間如廁。而這些問題亦隨着學校及公營設施關閉而變得更為嚴峻，單是亞洲區便有40%的女性無法安全、衛生、有私隱地更換、清潔以及棄置衛生用品。

無法棄置衛生用品亦成了一大衛生隱憂，專家指有很多偏遠地區因沒有垃圾處理系統、女性無法外出棄置垃圾及垃圾收集服務停工等因素，女性只好把用過的衛生用品埋在泥中，燒掉，或是棄於河海之中，有機會成為病毒傳播的媒介。

培幼會已在多個國家設置大型水缸和水井，為居民提供安全可靠的水源，解決水源不足的問題。

三、難以負擔的衛生用品價格

香港的衛生巾價格約是港幣0.5至1元左右一片，你有否想過在生活水平較低的斐濟，一片衛生巾竟索價約39港元？研究顯示，近60%的專家留意到市場上的衛生用品在疫症期間大幅加價，一方面是因為貨品短缺，另一方面是因為當地經濟下滑和通漲，導致女孩不得不以其他物品代替衛生巾。非洲贊比亞的健康發展項目專家就指出當地女性在疫情爆發後，被逼以舊布代替衛生巾，擔心危害女孩健康。

四、「我連清潔水源也沒有……」

很多村落一直以來都依靠地下水、降雨等維生，村民本身已面對缺水危機，由於現時家家戶戶都需要更多水去清潔防疫，水供應就更為緊張。現時，51%受訪地區的女性缺乏清潔水源清理經血，情況是我們在自來水源源不絕的發達地區難以想像的。

專家發現所羅門群島最近有不少女生因為缺乏清潔用品，只能一整天留在河邊或是其他有水源的地方，用水清洗經血。

五、衛生教育暫停 「月經恥辱」折騰女孩身心

因疫情而停擺的又豈止工業呢？因健康中心、社區中心和學校關閉，推廣生殖健康教育和去除月經污名的工作亦告暫停，很多女孩正驚惶失措、毫無準備地迎來第一次月經，亦有很多女孩繼續因月經而被歧視、被隔離、被視為家中財政負擔等。如何在疫情中幫助這群女孩走出月經陰霾，成了國際組織救援計劃的一大挑戰。

居住在肯尼亞的戴安娜因停課而得不到學校發放的衛生用品，幸得培幼會的幫助，獲發衛生巾以解決燃眉之急。

趕上腳步 立即支援備受月經困擾的女孩

相信大家都未曾想過一場疫症會為女孩帶來這麼多不便，甚至令她們面對更大的健康危機。每天都有女性來經，每天都有女性受苦，我們此刻就須正視問題，找出解決方法。就此，國際培幼會把月經問題納入現行新型冠狀病毒援助工作範疇，在多個社區提供清潔水源、衛生用品和教育等，同時提倡各國政府立即正視問題，增加水利及衛生設施，加強物資支援，並透過遙距學習課程和在社區就月經進行積極正面的教育，共同創造月經友善的環境。

（圖、文：國際培幼會）