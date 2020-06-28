反種族主義風潮持續　《阿森一族》不再由白人配音有色人種角色

世界說
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繼美國各地掀起反種族主義的示威浪潮後，美國霍士電視台6月26日宣布，該台播出的知名動畫《阿森一族》（The Simpsons）將不再由白人為有色人種角色配音。

《阿森一族》（The Simpsons）自1989年起播出，深受觀眾歡迎，但近年出現爭議，批評者認為部分有色人種角色由白人配音，有種族偏見之嫌。

其中在動畫內為印裔美國人角色Apu配音30年的白人演員阿扎里亞（Hank Azaria），已經在2020年1月宣布他會結束該角色的配音工作。

在《阿森一族》之外，美國配音員亨利（Mike Henry）本來為動畫《住家男人》（Family Guy，台譯《蓋酷家庭》）的角色Cleveland配音20年，但他6月27日在Twitter宣布將會退出該角色的配音工作，並稱「我愛這角色，但有色人種才應該為有色人種角色配音，所以我會退出。」

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）5月底遭警察拘捕後死亡，事件觸發全美國出現反警暴及反種族歧視的浪潮，事件除了影響動畫界外，也影響商界，例如美國迪士尼樂園宣布要改革被指涉種族主義的機動遊戲設施「飛濺山」（Splash Mountain），又有全美多間企業忙於更改各自旗下被指涉及種族主義的商品等。

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