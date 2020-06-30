巴黎景點贖罪禮拜堂驚現500遺骸　疑是法國大革命斷頭台死者

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法國巴黎知名景點贖罪禮拜堂（Chapelle Expiatoire）建於19世紀初，行政管理者斯托茲（Aymeric Peniguet de Stoutz）日前注意到下層教堂某處牆壁間出現異常裂縫，聯繫考古學家來查看，沒想到考古學家利用攝影機插入縫隙間「偷窺」後，竟發現壁內有多達500人的遺骸，據信這些人骸應屬於法國大革命時期命喪斷頭台的眾多死者。

據《衛報》報道，法國大革命時期無數權貴被送上斷頭台處死，其中也包括法國國王路易十六及瑪麗王后，兩人死後被送往靠近斷頭台的瑪德琳墓地安葬，最終於1814年時，被路易十八移至王家墓園重葬。瑪德琳公墓則在1794年關閉，而後被路易十八改建為贖罪禮拜堂紀念。

法國巴黎知名景點贖罪禮拜堂照片（點圖放大瀏覽）：

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不過日前斯托茲例行巡視時，發現下層教堂圓柱間牆壁出現異常裂縫，為了不破壞古蹟地基，便上報巴黎當局，特別請來考古學家查里爾（Philippe Charlier）以攝影機深入縫隙探看，結果發現牆後竟有4個木製棺材，並以皮革加長，內含大批人骨。查里爾則描述，「地上混雜著骨頭碎片」。

查里爾表示，牆內人骨有500多具以上，應是當初遺留在此處的法國大革命亡魂的屍骨，當中可能包括路易十五的情婦杜巴利伯爵夫人、女權主義者奧蘭普德古熱，以及曾權傾一時的政治家馬克西米連羅伯斯庇爾。當初法國大革命後，曾有3000名遇難者埋葬於此處。

史多茲則說：「我們一直以來都認為贖罪禮拜堂是王室成員的紀念碑，而今發現它也是革命者墓地。」他還補充，「當法醫鑑定專家看了照片，保證這真的是人的遺骨後，我感動地哭了。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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